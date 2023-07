In zauberischen Welten: Wie ein Klang-Bild-Projekt mit Vuimera in Immenstadt fasziniert

Vuimera-Musikern und dem Fotografen Jonathan Besler gelingt zum Auftakt der Open-Air-Konzerte des „Immenstädter Sommers“ ein beeindruckendes Gesamtkunstwerk.

28.06.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Ein beeindruckendes Gesamtkunstwerk lieferten das Quintett „Vuimera“ und der Landschaftsfotograf Jonathan Besler zum Auftakt des „Immenstädter Sommers“ im vollbesetzten Klostergarten. Sinnliche Klänge und fesselnde Filme entführten in märchenhafte, ja mystische Welten. Ein Abend, bei dem Augen, Ohren und Seele auftanken konnten.

Die Musik von Vuimera ist runder denn je. Die erste Phase mit Gründer und Mastermind Peter Stannecker ist nun einer zweiten, demokratischen gewichen. Auf Augenhöhe entstehen ruhige und zugleich spannende Klanggeflechte. Die wunderbaren Stimmen von Hedwig Roth und Milena Soyoung (auch Querflöte) werden umgarnt von Harfe (Melinda Rodrigues), Piano, Cajon und Mundharmonika (Stefan Kienle) sowie Kontrabass und Steirischer (Benno Wechs).

Zum Finale beider Teile erhob auch Benno Wechs seine Stimme mit den Frauen. Das war große Oper, in der sich Tradition (Jodeln) und kreative Eigenart hypnotisch mischten, die von den Zuhörern (und -schauern) gefeiert wurde.

Der Fluss der Töne wurde gespiegelt vom Fluss der Wolken und Landschaften, egal ob im Allgäu oder auf den Färöer Inseln. Viel Zeit verbrachte Besler dort in Hubschraubern, ließ sich über die Wolkendecke tragen, um dieses „Meer“ von oben zu bannen.

„Obheiter“ nennt man diese vor allem im Herbst auftretende Wetterlage, in der nur die Berge sonnenbeschienen durch den Nebel ragen. Manchmal erlebte man in Beslers Filmen sogar den Durchbruch mit, als das Grau plötzlich Licht und Landschaft weicht. Kompliment den Hubschrauber-Piloten, der manchmal spektakulär knapp über Gipfelketten unterwegs war. Da waren Profis am Werk.

Mit ihren mal elfenhaften, mal schamanischen Stimmen öffneten Hedwig Roth und Milena Soyoung Tore in zauberische Welten. Schöner kann man weibliche Kraft nicht zum Ausdruck bringen. Mutig, dass auch mal ein Schrei oder Krächzen eingestreut wurde. Diese wilde Seite darf sich gern noch weiter entwickeln.

Wer die Filme und Bilder von Besler im Original kennt, wunderte sich manchmal über die unnatürlich dick aufgetragenen Farben dieser Übertragung. Das war aber der einzige Part dieses magischen Abends, der sich noch verbessern ließe.

