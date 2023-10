Inklusv-Leistungen in Bad Hindelang und Oberstaufen gesichert

Bad Hindelang und Oberstaufen haben das Problem der Besteuerung ihrer Gästekarten gelöst und weitere Mehrkosten abgewendet. Für Urlauber bleibt alles gleich.

11.10.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Gute Nachricht für Oberstaufen und Bad Hindelang: Die Doppelbesteuerung der Gästekarten Oberstaufen plus und Bad Hindelang plus ist vom Tisch und somit der Fortbestand der Karten in den beiden Oberallgäuer Tourismus-Hochburgen gesichert. „Die Doppelbesteuerung hätte unser System deutlich verteuert“, erklärt Bad Hindelangs Tourismuschef Max Hillmeier. Auch seine Oberstaufener Kollegin Constanze Höfinghoff spricht nach dem Durchbruch von einer „freudigen Nachricht“, die man Hand in Hand mit Steuerexperten, Rechtsanwälten und Beratern errungen habe.

