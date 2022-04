Inmenstadt: Dichtere Bebauung auf dem Kalvarienberg möglich

In Immenstadt dürfen in Teilen des beliebten Baugebiets mehr Wohneinheiten entstehen. Stadträte stimmen Planung für die Otto-Keck-Straße zu.

10.04.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Im Stadtgebiet von Immenstadt gibt es nur wenige Möglichkeiten, neue Baugebiete mit mehr Grundstücken auszuweisen. Deshalb setzt der Stadtrat an manchen Stellen auf „Nachverdichtung“ – auch wenn die Nachbarn nicht immer davon begeistert sind. Entsprechende Anfragen von Bauwerbern kommen immer wieder zum Kalvarienberg, einer begehrten Wohnlage in Immenstadt. In einem festen Plangebiet stimmte der Bauausschuss jetzt einer sogenannten Ortsabrundungssatzung zu. Damit sind in dem Bereich in der Otto-Keck-Straße statt wie bisher vier künftig sechs Wohneinheiten möglich. Auch an anderer Stelle sollen über einen Bebauungsplan mehr Wohneinheiten entstehen.

