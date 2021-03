Internetbetrug im Oberallgäu: Kunde bekommt Geld nicht zurück, Hacker kauft teure Uhr

Im Allgäu gibt es erneut mehrere Fälle von Internetbetrug. Diesmal in Immenstadt und Rettenberg. Ein Täter hackte sich sogar in das Konto des Opfers.

In der Region sind erneut zwei Allgäuer Opfer eines Internetbetrugs geworden. In Immenstadt meldete sich am Montag ein Mann bei der Polizei, weil ihm eine bekannte Verkaufsplattform mitgeteilt habe, er sei auf einen Betrüger hereingefallen. Das Opfer hatte zuvor bei dem Portal einen Fahrradheckträger für einen dreistelligen Preis gekauft, berichtet die Polizei. Offenbar erwies sich die Online-Überweisung als nicht sicher: Der Mann konnte sein Geld nicht mehr zurückbuchen. Die Polizei ermittelt.

Rettenberg: Internetbetrug über E-Mail-Adresse

In Rettenberg erhielt eine Frau mehrere Mahnungen mit dem Hinweis, sie habe kostenpflichtige Verträge über ihre E-Mail-Adresse abgeschlossen. Wie sich herausstellte, hat ein Unbekannter mit den persönlichen Daten der Frau eine neue Mail-Adresse eingerichtet und über diese im Internet Software bestellt. Für das Programm waren nun Kosten fällig. Wie der Täter an die persönlichen Daten der Geschädigten gelangen konnte, ist unklar. Die Polizei ermittelt wegen Datenfälschung und Betrugs im Internet.

Oberallgäu: Hacker bestellt Uhr über fremdes Konto

Ein weiteres Opfer erlebte Ähnliches. Statt einer Software handelte es sich in diesem Fall um eine digitale Uhr im Wert von rund 450 Euro, die ein Unbekannter bestellt hatte. Der Täter hackte sich laut Polizei dabei in das Konto des Mobilfunkanbieters des Opfers. Auch hier ist nicht bekannt, wie der Fremde an die persönlichen Daten herankam.

