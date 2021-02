Investor will Wonnemar in Sonthofen auf Kurs bringen

Der neue Eigentümer der Sonthofer Freizeiteinrichtung will die Türen nach dem Lockdown wieder öffnen. Welche weiteren Ziele er hat.

20.02.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Das Wonnemar gleiche einem Kreuzfahrtschiff, das ohne Ziel und Kapitän über den Ozean irrt – so beschrieb Bürgermeister Christian Wilhelm vor einigen Wochen die Lage des Sonthofer Erlebnisbades. Doch jetzt scheint sich die Lage deutlich zu verbessern: Ein neuer Investor will die Freizeiteinrichtung auf Kurs bringen. Wie berichtet, ist nicht mehr die Interspa-Gruppe Eigentümer, sondern das Bad wurde an ein neues Unternehmen verkauft. Dabei handelt es sich um die AIM Spa Deutschland GmbH mit Sitz in Passau. Das bestätigt deren Geschäftsführer Robert Maier auf Nachfrage. Unsere Redaktion hatte kürzlich den Namen AIM Center GmbH genannt – dabei handelt es sich um eine weitere Gesellschaft, deren Geschäftsführer Maier ist. Dessen Ziel lautet, die Türen des Wonnemar wieder zu öffnen, sobald der Lockdown wegen der Corona-Pandemie beendet ist. Auch alle etwa 70 Mitarbeiter sollen übernommen werden. Rathauschef Wilhelm, der bereits mehrfach Kontakt mit dem neuen Investor hatte, sieht die zuletzt krisengebeutelte Einrichtung nun auf einem deutlich besseren Weg: Die Zusagen der neuen Gesellschaft „decken sich mit den Zielen der Stadt und wir sind bislang sehr zuversichtlich, dass diese auch umgesetzt werden“. Die Stadt habe für den Erhalt des Bades gekämpft, das wichtig sei für den Tourismus, aber auch den Vereins- und Schulsport.