Iranische Familie vor der Abschiebung: Eine Frage des Glaubens

Die Hemmatis sind nach ihrer Flucht zum Christentum konvertiert und fürchten in ihrem Heimatland Iran verfolgt zu werden. Doch die Richter glauben ihnen nicht.

13.04.2021 | Stand: 19:08 Uhr

Es ist ein warmer Frühlingstag. Die Sonne scheint in den Garten der evangelischen Freikirche in Sonthofen, wo der sechsjährige Kasra Hemmati auf der Schaukel sitzt. Eigentlich könnte es ein unbeschwerter Tag sein. Aber die Unsicherheit über ihre Zukunft wirft einen dunklen Schatten auf die Familie. Die Hemmatis sind 2018 aus dem Iran geflohen und leben seit über zwei Jahren in einer Unterkunft in Sonthofen. Sie haben Deutsch gelernt, Mutter Soheila Mohammadi hatte bis vor dem Lockdown in einem Freizeitbad gearbeitet und Vater Hatam Hemmati, von Beruf Psychologe, möchte mit Flüchtlingen arbeiten. Sohn Kasra sollte im Herbst in die Schule kommen, doch jetzt droht der Familie Abschiebung. Eine Klage gegen den Bescheid wurde abgewiesen, weil die Richter ihre Geschichte nicht glauben.