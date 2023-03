Ist das ein Staubsauger? Hausmeister in Sonthofen meldet nach vier Tagen lautes Gerät

Da ein Hausmeister in Sonthofen vier Tage lang ein lautes Geräusch aus einer Wohnung vernahm, rief er die Polizei. Er ging von einem Staubsauger aus.

15.03.2023 | Stand: 13:19 Uhr

Der Hausmeister einer Wohnanlage in Sonthofen hat die Polizei informiert, dass seit vier Tagen in einer Wohnung ein Staubsauger laufe. Die Polizei hat die Wohnungsinhaber nicht erreicht. Deshalb mussten die Beamten von einer hilflosen Person in der Wohnung ausgehen. Die Feuerwehr öffnete die Tür.

Polizei öffnet Wohnung in Sonthofen wegen lauten Geräuschs - Das war die Ursache

Die Polizisten stellten fest, dass es sich nicht um einen Staubsauger, sondern um einen Bautrockner handelte. Daraufhin verschlossen die Einsatzkräfte die Wohnung wieder.

Weitere Nachrichten aus Immenstadt und dem Oberallgäu finden Sie hier.