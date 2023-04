Ist das Tanzverbot zeitgemäß? Das sagen Oberallgäuer Wirte

Oberallgäuer Gastronomen kritisieren, dass Gründonnerstag und Karfreitag Clubs nicht öffnen dürfen. Immenstadts evangelischer Pfarrer hält die Regelung für sinnvoll. Ein Wirt würde lieber etwas anderes verbieten.

06.04.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Vier Tage frei: Für viele Jugendliche und Partygänger wäre das die perfekte Zeit, um zu feiern. Wäre da nicht das Tanzverbot vor dem christlichen Osterfest. Clubs, Musikbars und Diskotheken bleiben an Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag geschlossen. Gastronomen im Oberallgäu fragen sich, ob das noch zeitgemäß ist.

„Ich schlucke es halt, weil es Gesetz ist“, sagt Wolfgang Unterweger, der den Club Seven in Sonthofen betreibt. Er ist seit 33 Jahren in der Clubszene aktiv und erinnert sich, dass früher Manches sogar noch restriktiver war.

Gesetz regelt Schließung

Aktuell gilt: Karfreitag und Karsamstag gehören zu den sogenannten „stillen Tagen“, an denen öffentliche Tanzveranstaltungen, die nicht dem Ernst dieses Tages entsprechen, verboten sind. Deswegen dürfen von Gründonnerstag, 2 Uhr, bis Karsamstag, 24 Uhr, keine Tanzveranstaltungen stattfinden. Speziell am Karfreitag existiert sogar ein Musikverbot. Öffentlich gespielt werden darf nur, was dem ernsten Charakter dieses Tages entspricht.

Jürgen Eller, Inhaber des Tanzlokals Apostel in Oberstaufen, bezeichnet das Tanzverbot als „Asbach uralt“. Man solle jedem seinen Glauben lassen, betont Eller, verweist aber auf Österreich. Dort sei man mehrheitlich christlich. Am Karfreitag sei dort dennoch alles geöffnet. Deswegen würden an diesem Tag viele zum Ausgehen nach Österreich ausweichen.

Pfarrer: Stille Zeit ist für jeden sinnvoll

Ist das Tanzverbot also noch zeitgemäß? „Ja und nein“, findet der evangelische Pfarrer von Immenstadt, Micha Steinbrück. Er ist sich bewusst, dass in Deutschland weniger als die Hälfte der Menschen einer christlichen Kirche angehört. Dennoch sei die christliche Tradition unserer Gesellschaft im Grundgesetz verankert. Doch auch für nicht gläubige Menschen, die am Karfreitag nicht Jesu Tod gedenken, sei eine stille Zeit ein Gewinn, ist der Pfarrer überzeugt. „Ich glaube, für uns Menschen ist es gut, sich einem Tag im Jahr anderen Dingen zu widmen“, sagt er.

Partktheater: Erst recht Tanzen gehen

Johannes Palmer vom Parktheater in Kempten findet, dass es in der heutigen Zeit erst recht angebracht wäre, an solchen Tagen feiern zu gehen. Er arbeitet nach eigenen Angaben seit 27 Jahren im Nachtleben und ist an das Tanzverbot gewöhnt. Doch heutzutage würden viele Menschen, vor allem junge, hauptsächlich an Handy und Co. hängen. Kommunikation im echten Leben finde kaum noch statt. Deshalb hält er es für angebracht, auf digitale Inhalte zu verzichten und nicht aufs Tanzen.