Ist ein Zehnfamilienhaus zu groß und modern für ein Oberallgäuer Dorf?

In Wertach sollen auf einem freien Grundstück im Ort zehn Wohnungen entstehen. Das gefällt nicht jedem.

12.04.2021 | Stand: 19:33 Uhr

Baulücken sollen innerorts geschlossen werden, um nicht zu viel Grünland an Ortsrändern zu verbrauchen. Das ist mittlerweile Konsens. Auch in Wertach. Dennoch gab es hitzige Diskussionen im Gemeinderat, als es um den Neubau eines Zehnfamilienhauses in der Langgasse ging. Zu modern, zu „klotzig“, zu groß, lauteten einige Kritikpunkte. Letztendlich aber stimmte das Gremium mit großer Mehrheit zu, denn, „der Bauherr hält sich ans Baurecht“, sagte Bürgermeisterin Gertrud Knoll. Die Gemeinde habe keine Handhabe. (Lesen Sie auch: Wertach wächst, nicht nur in Linzenleiten)

Es gibt keinen Bebauungsplan

In der Langgasse gibt es keinen Bebauungsplan und damit auch keine festgesetzten Regelungen. Das Gebäude muss sich laut Baugesetzbuch „nach Art und Maß in die umgebende Bebauung einfügen“, sagte Hauptamtsleiter Jörg Meyer. Von der Höhe und der Kubatur her sei das auch der Fall.

Zweiter Bürgermeister Clemens Suntheim (Wählerschaft der Arbeitnehmer) sagte: „Hätten wir diesen Bau verhindern wollen, dann hätten wir das Grundstück kaufen müssen.“ Das sei in der derzeitigen finanziellen Situation aber nicht machbar: Der Kindergartenanbau steht bevor, auch die Entwicklung der Ortsmitte. Beides ist von langer Hand geplant und zusammen millionenschwer.

Jörg Meyer erläuterte, dass der Bauherr eine flache Dachneigung gewählt hat, so, wie es bei vielen Oberallgäuer Häusern der Fall sei. Von der Firsthöhe passe sich das Gebäude in die Umgebung ein und der Abstand sei in Ordnung. Ein Gebäude sei zwar sehr nah am neu zu bebauenden Grundstück: Der Voreigentümer habe dafür aber seine Genehmigung erteilt.

"Freie Aussicht baurechtlich nicht geschützt"

Dumm gelaufen also für diejenigen, die nördlich des geplanten Neubaus wohnen. Meyer: „Die sogenannten freie Aussicht ist baurechtlich nicht geschützt, darf für die Einvernehmenserteilung keine Rolle spielen.“ Zum modernen Gebäude mit einer Grundfläche von 423 Quadratmetern kommt eine Tiefgarage mit zwölf Plätzen und dazu sind noch vier Besucher-Parkplätze vorgesehen. Das Gebäude soll teilweise mit Holz verschalt werden.

Max Führer (Wählerschaft der Arbeitnehmer) empfindet den Neubau als „Klotz“. Er sagte, „ein kleines Gebäude würde auch reichen“. Alex Wittwer (CSU) machte darauf aufmerksam, dass man anderswo wieder viel neue Fläche für ein Mehrfamilienhaus verbrauchen würde. Es sei positiv, dass eine Tiefgarage eingeplant sei, sagte Rathauschefin Knoll (CSU). „Es werden barrierefreie Wohnungen.“ Dr. Alexandra Niederwald (Unabhängige Frauengruppe) betonte: „Wir brauchen doch Wohnungen, da kommen wir nicht umhin.“ Aber da wird wohl kein Einheimischer einziehen, hakte Max Führer erneut nach. „Da kommen dann Senioren, die sich hier bei uns zur Ruhe setzen“, sagte Alois Silberbauer (PW). „Das ist nicht das, was wir brauchen.“ Es sei nicht alles zu 100 Prozent von der Gemeinde zu steuern, erwiderte die Bürgermeisterin.

