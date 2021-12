Jürgen Metzler lädt wieder Einsame nach Blaichach ein

Am 24. Dezember gibt es kostenloses Essen und Unterhaltung für alle, die an Weihnachten alleine sind. Allerdings gilt die 2G-plus-Regel.

Er versucht es wieder – in der Hoffnung, dass die Corona-Pandemie es zulässt. Jürgen Metzler plant erneut sein „Weihnachtsessen für Einsame“. Dazu lädt er am Freitag, 24. Dezember, ab 18 Uhr in den C&C Großmarkt nach Blaichach (Hofen 18) ein. „Jeder darf kommen“, sagt Metzler – vorausgesetzt geimpft oder genesen. Denn auch diese Veranstaltung unterliegt den Corona-Hygieneauflagen. Es gilt die 2G-plus-Regel. Also auch Geimpfte und Genesene müssen neben der Impfbescheinigung einen offiziellen Schnelltest von diesem Tag mitbringen.

Vergangenes Jahr musste der Immenstädter die Einsamen-Weihnacht am Heiligen Abend wegen Corona absagen. Dafür organisierte Metzler ein „Christkind auf Rädern“. Mit einem Bus brachte er 284 Menschen Geschenk-Päckchen an die Haustür. Aber dieses Jahr ist er hoffnungsvoll, dass das Weihnachtsessen wieder klappt. „Wir mussten viermal umplanen, aber im Moment sieht es gut aus“, sagt der 49-Jährige. Wenn nicht eine neue Verordnung von oben kommt, hat er von den Behörden bislang die Genehmigung, das Essen abzuhalten.

Schweinefilet im Kräutermantel

Um 18 Uhr soll es losgehen. Diesmal bieten der gelernte Koch und seine Helfer als Menü an: Vorspeise Champignoncremesuppe, Hauptgang Schweinefilet im Kräutermantel mit Kartoffelgratin und Grillgemüse sowie ein Eis als Dessert. Sollte jemand kein Schweinefleisch essen wollen, sollte er bei der Anmeldung Bescheid geben. Während des Essens und danach unterhalten zwei Musiker die Gäste. Und es gibt sogar ein Geschenk für alle Besucher. Das Ende der Einsamenweihnacht ist gegen 21 Uhr geplant.

Auch ein kostenloser Shuttle-Service für Besucher aus Immenstadt, Sonthofen und Umgebung soll wieder angeboten werden. Dazu stellen die Autohäuser Schneider und Eimansberger Fahrzeuge zur Verfügung, die sogar die Gäste von zuhause abholen.

Unterstützung durch Geschäftsleute

Überhaupt, sagt Metzler, wäre es ohne die große Unterstützung vieler Geschäftsleute aus der Region und der 30 freiwilligen Helfer nicht möglich, eine solche Aktion durchzuführen. Der C&C-Markt, der die Räume zur Verfügung stellt, die Allgäuer Brauereien, Metzger Rauch, der das Fleisch spendet, und eine große Zahl weiterer Unternehmen – für die enorme Hilfe ist Metzler überaus dankbar.

60 Leute haben sich schon für das Weihnachtsessen angemeldet. „Sie freuen sich schon alle mächtig auf den geselligen Abend mit dem Essen – genauso wie ich“, sagt Metzler. Denn den Heiligabend sollte niemand allein verbringen müssen. Die Erkenntnis hat Metzler aus eigener Erfahrung gewonnen. Deshalb will er das gemeinsame Treffen jetzt zum sechsten Mal veranstalten. Wer kommen will, soll sich bis zum 15. Dezember direkt bei Jürgen Metzler anmelden, damit er planen kann.

