Ja zur Kritik, Nein zum „Wegducken“: Pfarrgemeindewahlen im Oberallgäu stehen an

Oberallgäuer Katholiken erzählen, warum sie trotz des fragwürdigen Umgangs der Kirche mit den Missbrauchsskandalen für den Pfarrgemeinderat kandidieren.

11.02.2022 | Stand: 17:00 Uhr

„Was jetzt in der Kirche passiert, ist erschreckend“, sagt Waltraud Bächle-Waibel. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende von St. Georg und Mauritius in Seifriedsberg findet klare Worte für den Umgang der katholischen Kirche mit Missbrauch und sexueller Selbstbestimmung. Trotz ihrer Kritik kandidiert sie am 20. März erneut für den Pfarrgemeinderat. Bächle-Waibel tritt bei den Wahlen, die alle vier Jahre stattfinden, aus Überzeugung an, denn: „Wenn sich jeder wegduckt, ändert sich doch nichts“, sagt sie.