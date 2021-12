Jagd nach Hochleistungen: Gemälde zeigen in Fischen Bergsportler in Aktion

Malerin Bernadette Mayr aus Kempten präsentiert im Fischinger Kurhaus waghalsige Bergsportler im Schnee. Künstlerkollegin Gundula Manson bietet Abstraktes.

Reißt er die Stange mit oder schafft er die Kurve? Der Schnee stiebt auf, und er lässt nicht mehr genau erkennen, ob der Abfahrtsläufer mit seinen Skiern die Strecke meistert oder nicht. Nur eines ist klar: Er ist mit mordsmäßiger Geschwindigkeit unterwegs. So schildert Bernadette Mayr in ihrem Acrylgemälde den Sportler. Die Künstlerin aus Kempten zeigt im Fischinger Kurhaus Fiskina zusammen mit ihrer Kemptener Kollegin Gundula Manson eine Auswahl ihrer Bilder.

„Standpunkte“ nennt sich ihre gemeinsame Ausstellung. Und dieser Begriff ist hier weniger als gesellschaftspolitische Aussage zu verstehen, sondern vielmehr als Ausgangspunkt verschiedener optischer Perspektiven. Die wechseln bei beiden Malerinnen.

Sportler in Extremsituationen

Bernadette Mayr führt dem Betrachter zunächst Berg- und Skisportler in Extremsituationen vor: Kletterer, die sich am steilen Berg mit Haken sichern, Bergsteiger, die den Gipfel erklommen haben und in die Ferne blicken, einen Skibob-Fahrer, der den Abhang hinunter saust. All diese Menschen kämpfen in den Gemälden mit den Herausforderungen und Extremen der Natur. Die Menschen wappnen und schützen sich, so gut es geht: mit Rucksäcken und Bergstiefeln, mit Helmen und Schutzbrillen. Und doch scheinen sie der Natur nicht Herr zu werden. Das Schneegestöber trübt und verunklart die Sicht auf diese Menschen, offenbart im wilden Pinselstrich der aufgetragenen Farbe die Gewalt der Natur.

Ruhige Ansichten

Solchen dramatischen Momentaufnahmen stellt Bernadette Mayr ruhige Ansichten von Hochgebirgslandschaften gegenüber, fast skizzenhaft festgehalten, von einer erhöhten Perspektive aus betrachtet, wie etwa aus dem Fenster eines Hubschraubers oder aus dem Auge eines vorüberfliegenden Vogels.

Wie aus der Vogelperspektive

Wie aus der Vogelperspektive wahrgenommen erscheinen auch die Strukturen, die Gundula Manson in ihren Gemälden „Flug der Zugvögel“ darstellt. Die abstrakten Kompositionen gleichen fantasievollen Landschaften, über die der Betrachter hinweg huscht. Daneben stehen Abstraktionen, die einem Blick in Eisspalten gleichen, die Strukturen von Gestein einfangen oder den Blick auf einen feuerspeienden Berg freigeben, dessen Lavaströme sich über Abhänge, ins Meer oder dampfend ins Ungewisse ergießen. Der „Weg zum Licht“ führt auf weiteren Gemälden in verschiedenen Variationen über intensives Dunkel und Rot zu hellen Flächen.

Besonders geglückt erscheinen die „Gedankenströme“, die sich unbeschwert und leicht gleich dunklen Schatten einen scheinbar schneebedeckten Hang als unzählige duftige Gebilde hinab ins Leben stürzen.

Reizvolle gestreifte Steine

Von großem Reiz sind auch drei kleinere Filzstiftzeichnungen, die Bernadette Mayr von gestreiften Steinen angefertigt hat. Sie zeigen die genaue Beobachtungsgabe der Malerin auch an einem Motiv, das gleichsam meditative Ruhe ausstrahlt. Es bildet damit den Gegenpol zu dem Rausch des Lebens und der Geschwindigkeit, dem die Sportler frönen. Und dessen Flüchtigkeit die Bilder von Bernadette Mayr veranschaulichen.

Öffnungszeiten: bis 12. April, täglich 9 bis 17 Uhr.

Die Künstlerin Bernadette Mayr.

Die Künstlerin Gundula Manson.

