Kanadischer Christbaum für Oberstdorf und eine goldene Kreiselkrone in Blaichach

Viele Ereignisse und manch kuriose Vorfälle bewegten die Menschen 2022 im südlichen Oberallgäu. Ein satirischer Jahresrück- und Ausblick der Lokalredaktion.

30.12.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Ein bewegtes Jahr liegt hinter den Oberallgäuern im südlichen Landkreis – nicht nur angesichts der weltweiten Entwicklungen, sondern auch wegen vieler Ereignisse vor der eigenen Haustüre. Unsere Redaktion blickt auf Kuriositäten und manchen Aufreger zurück – und konstruiert daraus nicht ganz ernst gemeinte Vorhaben für 2023. Ein satirischer Ausblick:

Kreisel-Wettbewerb: Zügig geht es seit dem Bau des Verkehrskreisels durch Blaichach. Die Einwohner sind laut Bürgermeister Christoph Endreß begeistert vom neuen Bauwerk. Deshalb organisiert die Gemeinde Blaichach 2023 an jedem ersten Sonntag im Monat ein Kreiselfest. Dann bleiben Kraftfahrzeuge außen vor – und Bobbycars machen das Rennen. Dabei sind nicht nur die kleinen Blaichacher aufgefordert, durch den Kreisel zu flitzen. Die Schnellsten jeder Altersklasse gewinnen am Ende des Jahres 2023 die goldene Kreiselkrone.

Eine mittelalterliche Burg auf dem Schlossberg Oberstaufen

Schlossburg: Lange wurde darüber diskutiert, was auf dem Schlossberg in Oberstaufen entstehen soll. Zuletzt war klar: Ein Hotel mit bis zu 160 Zimmern. Doch der Marktgemeinderat war nun doch nicht mehr so begeistert von der Idee. In einer lebhaften Diskussion mit Glühwein und Plätzchen hat sich das Gremium nun für einen gänzlich anderen Weg entschieden. Der Gestaltungsbeirat wird nun beauftragt, fünf Entwürfe auszuarbeiten – nicht für ein Hotel, sondern eine mittelalterliche Burg. Diese wäre nämlich zum einen touristisch nutzbar, zum anderen entstehe so auch neuer Wohnraum. Wichtig war den Ratsmitgliedern ein Burggraben mit Zugbrücke und ein Turm. Dieser dürfe aber nicht zu hoch werden, da waren sich alle einig.

Post Sonthofen: Der geplante Postzustellstützpunkt in Rieden hat für Diskussionen gesorgt. Nun ist zu hören, dass die Stadtverwaltung bei dem Thema für Ruhe sorgen will: Es soll festgelegt werden, dass Postboten ausschließlich mit dem Fahrrad Briefe und Pakete austragen dürfen. Das reduziert nicht nur den Autoverkehr, sondern passt zur Radstadt. Die Post wies offenbar darauf hin, dass Pakete dann künftig wohl nicht nur zu spät, sondern gar nicht mehr ankommen.

Naturschutz-Pilotprojekt "Grünten-Urwald"

Grünten-Urwald: Nichts ist mehr zu hören von den Plänen, am Grünten bei Kranzegg einen Ganzjahresskilift mit Gastronomie am Berg zu bauen. Von einer 180-Grad-Wende ist nun die Rede. Alle Anlagen werden abgebaut. Dem Berg wird auf Rettenberger Seite Ruhe verordnet. Es gilt: Betreten verboten. Auch die Alpwirtschaft wird dort eingestellt – ebenso die Jagd. Hütten und Alpgebäude werden abgerissen. Dieses europäische Naturschutz-Pilotprojekt heißt „Grünten-Urwald“. Erforscht wird, welche Gräser, Büsche und Bäume durch natürlichen Samenanflug groß werden. Der Mensch muss draußen bleiben – für 100 Jahre.

Kanadischer Christbaum: Der Christbaum in Oberstdorf, der für 25.000 Euro aus dem Hochsauerland in die südlichste Gemeinde des Oberallgäus transportiert wurde, sorgte für Schlagzeilen. Doch die Oberstdorfer verstehen die ganze Aufregung nicht: Ihnen geht es darum, den Menschen vor Ort – Einheimischen wie Touristen – nur das Beste zu bieten. Deshalb gibt es für 2023 zur Weihnachtszeit ganz neue Pläne, wie unsere Redaktion exklusiv erfuhr: Dann soll eine besonders schöne Tanne aus Kanada eingeflogen werden. Glaubt man Experten, wachsen die Bäume dort am schönsten und kräftigsten. Mit einer Sondermaschine der Bundeswehr – sofern technisch alles klappt – soll das Gewächs am Flughafen München landen. Dann ist vorgesehen, den Baum von dort per Hubschrauber der Bergwacht nach Oberstdorf zu bringen. Zu den Kosten wurde Stillschweigen vereinbart. Wir bleiben dran.