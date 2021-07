Countdown zur Frodeno-Show im Allgäu: Das müssen Sie zum spektakulären Weltrekordversuch wissen

"Tri-Battle Royale" live: Ironman-Champion Jan Frodeno und Lionel Sanders duellieren sich am Sonntag im Oberallgäu. Aktuelle News gibt's in unserem Blog.

15.07.2021 | Stand: 19:05 Uhr

Der Weltstar der Triathlon-Szene kommt - und das Allgäu ist seine Bühne. Der mehrfache Ironman-Weltmeister Jan Frodeno startet am 18. Juli ein Duell der besonderen Art im Oberallgäu.

Weltweiter Live-Stream und TV-Übertragungen

Da das Zuschaueraufkommen beim Weltrekord-Versuch aus Pandemiegründen gering gehalten werden soll, fahren die Ausrichter von der Allgäu-Triathlon GmbH das große Programm: Ein weltweit kostenloser Live-Stream bringt die Zuschauer über die komplette Dauer des Events ganz nah an die Athleten. In 14 Ländern wird das Battle live im Fernsehen übertragen, es soll eine 48-minütige Highlight-Show geben, das ZDF überträgt in der „Sportreportage“.

Der Link zum Stream ist am 18. Juli ab 8.45 Uhr auf der Homepage www.tri-battle.com verfügbar. "Es ist wichtig, den Leuten kostenlos alles zu zeigen, was vor Ort passiert. Es wäre unverantwortbar, wenn wir den Leuten sagen, sie sollen daheimbleiben, ohne Bilder zu liefern", sagt Geschäftsführer Hannes Blaschke. Die Bilder produziert das Team selbst. Der harte Kern der Allgäu-Triathlon-Gruppe umfasst zehn Personen – am Renntag sind 450 Personen in den gesamten Ablauf involviert.

B19: Sperrungen auf den Strecken im Oberallgäu

Die erwähnten Areale sind für die Dauer der jeweiligen Rennabschnitte gesperrt. „Die Behinderungen sind viel geringer als beispielsweise beim Allgäu-Triathlon. Zu Bühl: Es schwimmen zwei Weltklasse-Athleten 45 Minuten im Alpsee, dann steigen sie aufs Rad, fahren weg und der Spuk ist wieder vorbei“, sagt Blaschke. Die Abschnitte in Immenstadt und Sonthofen sind nach der Durchfahrt der beiden Athleten – etwa ab 11 Uhr wieder geöffnet.

Von 9.15 Uhr bis 14 Uhr wird die B 19 zweispurig, aber einseitig von Kempten nach Sonthofen ab der Jet-Tankstelle in Herzmanns gesperrt – es wird über die alte B 19 umgeleitet. Der Süd-Nord-Verkehr bleibt davon unberührt. Der Bereich um Häuser und die Birkenallee für den Marathon ist zwischen 12 Uhr und 16.30 Uhr gesperrt. „Viele Regionen schlecken sich die Finger nach so einem Event. So ein Rennen würde in normalen Zeiten auf dem Kuh-Damm in Berlin oder auf der Leopoldstraße in München stattfinden“, sagt Blaschke. „Jetzt ist eben das Allgäu die Bühne für ein Millionenpublikum weltweit.“

