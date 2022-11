Je höher eine Region liegt, desto höher der Temperaturanstieg

Klimaforscher Prof. Harald Kunstmann tritt bei einem Fachgespräch der Grünen für weitere Klimaschutzinvestitionen ein. Womit das Oberallgäu rechnen muss.

09.11.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Politisch stellt sich die Aufgabe, den Klimawandel zu stoppen und gleichzeitig Vorkehrungen zu treffen, um sich auf vermehrte Starkregenereignisse oder Hitzetage einzustellen. Dabei gehe es immer um die Frage, wie können wir uns schützen?, heißt es in einer Pressemitteilung des Landtagsabgeordneten Thomas Gehring von den Grünen. Er hatte Experten zu einem Fachgespräch in Immenstadt eingeladen. Mit von der Partie war auch Klimawissenschaftler Prof. Harald Kunstmann.

Höhere Temperaturen

Kunstmann ist unter anderem Lehrstuhlinhaber für „Regionales Klima und Hydrologie“ und Gründungsdirektor des Zentrums für Klimaresilienz an der Universität Augsburg. Er sagte: „Wir wissen, je höher eine Region liegt, desto höher ist der Temperaturanstieg. Und je weiter in die Zukunft geblickt wird, desto höher die Temperaturen.“ Die Temperaturerhöhung steige etwa in Oberstdorf um das Zweifache der globalen Erwärmung. Immenstadt müsse mit weit häufigeren stündlichen Starkregenereignissen rechnen. Investitionen in den Klimaschutz sind nach Kunstmanns Einschätzung „wohl begründet“.

Immenstadts Bürgermeister Nico Sentner sagte: „Die Stadt tut alles, um die Bürger so gut wie möglich zu schützen.“ Er verwies auf die gute Arbeit des Bauamtes, den Bau eines Regenrückhaltebeckens zum Schutz der Anwohner sowie auf engere Vorgaben bei der Bauleitplanung. „Ein Gewerbegebiet Seifen 2 würde man heute so nicht mehr planen,“ zeigte sich Sentner überzeugt.

Bauleitplanung anpassen

Der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Kempten, Karl Schindele, machte deutlich, dass der Hochwasserschutz im Allgäu gut ausgebaut sei, aber nicht vor flächigem, lokalem Starkregen schütze. Hier müsse die Bauleitplanung und die Planung einzelner Häuser angepasst werden, so „dass das Wasser nicht in die Häuser fließt“.

In der Diskussion wurde laut Gehring deutlich, dass das Allgäu mit zwei Problemen konfrontiert sei, einmal mit zu viel und einmal mit zu wenig Wasser. „Wir müssen unbedingt die Emissionen reduzieren und klimaneutral werden,“ resümierte Gehring und forderte, auf jedes öffentliche Gebäude PV-Anlagen zu installieren.

Lesen Sie auch

So sehen die Pläne für das neue Wohnquartier auf dem Eberl-Areal in Immenstadt aus Millionenprojekt im Oberallgäu

Mehr zum Klimawandel:

Weißtanne trotz der Erderwärmung

Wie Heimische Tier- und Pflanzenarten reagieren