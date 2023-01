Um dieses Gold-Paar beneidet ganz Deutschland das Allgäu

Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan sind das Gold-Paar im Eistanz. Die Oberstdorfer geben Einblicke in ihre Arbeit – und in ihre Gefühlswelten.

22.01.2023 | Stand: 17:35 Uhr

Er kickt. Sie joggt. Er jongliert den Ball mit ein paar Nachwuchsläufern. Sie dreht ihre Runden – an ihren Fersen nur ihr Cockerspaniel Gerald. Minutenlang sind Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan in ihrer eigenen Welt. Sekunden später verschmelzen sie zur Einheit: Bluetooth-Kopfhörer ins Ohr, Musik läuft, die Choreografie startet – nun sind sie in ihrer gemeinsamen Sphäre. Die 29-jährige Janse van Rensburg und der zwei Jahre jüngere Steffan sind die Nummer eins des deutschen Eistanzes, verteidigten jüngst ihren deutschen Meistertitel im heimischen Stadion in Oberstdorf. Genau auf diesem Eis, auf dem wir das deutsche Gold-Paar an diesem Nachmittag im Eissportzentrum durch den Trainingstag begleiten.

Beeindruckende Symbiose des Eistanz-Paares

„Es ist wichtig, dass wir eigenständig sind, aber auch, dass wir alles miteinander teilen können“, sagt Steffan kurz, bevor er sich die Kopfhörer ins Ohr steckt. „Das ist die Grundlage unserer Zusammenarbeit. Wir können uns aufeinander verlassen.“ Die Symbiose ist eindrucksvoll, als die Eistänzer zu Trockenübungen auf Matten ansetzen. Die Jugendlichen, die vor wenigen Augenblicken noch mitjonglierte, zieht sich zusehends zurück und beobachtet das Duo ehrfürchtig. Diesen Status haben sich Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan erarbeitet.

Beim Tapen und beim Schnüren der Schlittschuhe (im Bild) gehen Janse van Rensburg und Steffan schon in sich. Spätestens bei ihrem Ritual, dem „Konzentrationsspaziergang“ wenige Sekunden, bevor das Paar aufs Eis geht, ist das Duo im Tunnel. Bild: Dominik Berchtold

Dabei fand das Erfolgspaar vergleichsweise spät zueinander. Die gebürtige Oberstdorferin, bis zur Hochzeit mit ihrem südafrikanischen Ehemann unter dem Namen Urban bekannt, war im Nachwuchs als Einzelläuferin aktiv, wurde deutsche Vize-Meisterin und mehrfache bayerische Meisterin. Hartnäckige Knieprobleme im Teenageralter zwangen sie allerdings zum Umdenken. „Es war für mich aber noch nicht an der Zeit, die Karriere zu beenden“, erinnert sich die Oberstdorferin. So wechselte sie 2014 zum Eistanz. Nach zwei Jahren mit Partner Sevan Lerche musste sich Janse van Rensburg 2016 nach einem neuen Partner umsehen, da Lerche seine Karriere verletzt beendete. Es muss Fügung gewesen sein, dass auch der gebürtige Chemnitzer Steffan seinerzeit auf Partnersuche war.

Dramatischer Start für Janse van Rensburg und Steffan

„Auf einem Bundeswehrlehrgang haben uns die Ausbilder vorgeschlagen, dass wir es gemeinsam versuchen“, erinnert sich Janse van Rensburg. Ein Training in Berlin und eine Probewoche später in Oberstdorf haben gereicht: „Das Bauchgefühl hat gestimmt“, sagt Steffan. „Wir wollten es versuchen, wussten aber nicht, was uns erwarten sollte.“ Nur zwei Wochen nachdem feststand, dass das Duo als Eistanz-Paar durchstarten wollte, war es der ersten großen Bewährungsprobe ausgesetzt. Bei einer Hebung im Training passte das Timing bei einem Rad über Steffans Schultern nicht, die 1,60 Meter große Athletin stürzte schwer auf den Kopf, brach sich das Schlüsselbein, war bewusstlos.

Noch ehe das Paar loslegen konnte, musste es eine achtwöchige Zwangspause einlegen. „Das war hart. Wir haben uns auf den Beginn von etwas Neuem eingestellt und dann dieser Schock“, sagt der Sachse, der seit 2016 auch in Oberstdorf wohnt. Doch die beiden rauften sich zusammen, planten wohlüberlegt die nächsten Schritte.

„Wir haben uns vorgenommen, für jedes Problem gemeinsam eine Lösung zu finden“, sagt Janse van Rensburg. Nach der Genesung der Oberstdorferin, die mit sechs das erste Mal auf Schlittschuhen stand, brauchte das Duo „relativ lange, um uns aufeinander einzulassen“, gesteht Steffan. Entsprechend lange mussten die Eistänzer auch warten, ehe sich die Erfolge eingestellt haben.

Großer Durchbruch erst 2022

„Vertrauen war immer da, aber man muss sehen, dass wir uns spät gefunden haben“, sagt Janse van Rensburg. „Es hat lange gedauert, bis wir den Durchbruch geschafft haben.“ Und wie: Das Duo war Vierter bei der „Deutschen“ 2017, Vierter 2018, Dritter 2019, Zweiter 2020, deutscher Meister 2022 und 2023 (vor zwei Jahren verpassten sie das Turnier wegen einer Corona-Infektion).

Auf dem Weg in die deutsche Spitze begleiten sie übrigens nicht nur Trainer Rostislav Sinicyn und seine Frau Natalia Karamyseva. Der Walser Seppi Neuhauser erstellt Fitness-Pläne, ist „Eisgott“ und Helfer in allen Lagen. Im Sommer trainiert das Duo sechsmal wöchentlich bis zu vier Stunden auf dem Eis, während der Saison dosierter. Alle Einheiten in Fitness und Akrobatik, in Ballett und Tanz absolvieren Janse van Rensburg und Steffan gemeinsam.

"Blindes Vertrauen ist das A und O"

Und auch wenn das Paar lachend gesteht, dass der „rationale Benny“ die „leidenschaftliche Jenny“ manchmal mit einem kommunikativen Kraftakt zu einer Problemlösung bringen muss: Dass deutsche Gold-Paar harmoniert nach nunmehr fast sieben Jahren perfekt; vom Ritual beim Anziehen der Schlittschuhe bis zum Hand-in-Hand-Spaziergang wenige Augenblicke, bevor es das Eis betritt. „Blindes Vertrauen ist alles. Das ist das A und O, damit es funktioniert“, sagt Janse van Rensburg. „Ich weiß, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Er versucht mich zu schützen, wann immer es geht. Wenn wir zusammen sind, sind wir im sicheren Rahmen. Das ist die Basis.“

Die scheint gelegt. Nun wartet der bisher größte Wettkampf auf das Duo: Die Europameisterschaft im finnischen Espoo, das zweithöchste Level an Events für Eistänzer. Am 27. und 28. Januar wollen Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan „an die Top Ten herankommen“, sagt Steffan zum Abschluss unseres Interviews. „Es fühlt sich so an, als wären wir erst jetzt angekommen.“

Als uns die zweifachen deutschen Meister auf dem Weg aus dem Stadion begleiten, passieren wir eine Vitrine, in der ein Zeitungsartikel über das Duo aus dem Jahr 2017 ausgestellt ist. Titel: „Wir möchten das beste deutsche Paar werden.“ Unzählige Male haben die beiden diese Vitrine in den vergangenen Jahren passiert. Heute haben sie ihren Weg gefunden.