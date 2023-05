Jetzt anmelden: Das Stadtradeln im Oberallgäu startet wieder

Am 21. Juni beginnt die nächste Runde und dauert drei Wochen lang. Mitmachen können alle Bürger, Schulen, Vereine, Verwaltungen oder Unternehmen.

Das Stadtradeln im Oberallgäu geht in die nächste Runde: Vom 21. Juni bis 11. Juli können sich Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Vereine, Verwaltungen oder Unternehmen drei Wochen lang an der klimafreundlichen Aktion beteiligen. Radlbegeisterte Oberallgäuerinnen und Oberallgäuer können dazu Teams bilden und sich auf der Stadtradeln-Plattform im Internet anmelden – unter: www.stadtradeln.de/ landkreis-oberallgaeu.

Das Oberallgäu macht zum fünften Mal bei der deutschlandweiten Aktion mit. Dabei tritt der Landkreis mit allen anderen teilnehmenden Städten und Kreisen in einen spielerischen Wettbewerb um die meisten registrierten Fahrrad-Kilometer. Doch viel wichtiger als ein Sieg oder eine gute Platzierung ist es, „möglichst viele Menschen für das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel zu begeistern und damit den Stellenwert im Mobilitätsgeschehen zu erhöhen“, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts. Darum sollten alle Oberallgäuer Kommunen, Schulen, Vereine, Unternehmen und Organisationen bei der Kampagne für mehr Klimaschutz und Radverkehr mitmachen und die in den drei Wochen zurückgelegten Kilometer für ihr Team und den Landkreis registrieren lassen.

Fahrradtour am 2. Juli

Am 2. Juli findet in Kooperation mit der Öko-Modellregion Oberallgäu-Kempten und dem Klimaschutzmanagement der Stadt Kempten eine „Stadtradeln-Fahrradtour“ zu Partnerbetrieben der Öko-Modellregion im Kemptener Umland statt. Infos zu der Fahrradtour und zu weiteren Aktionen rund ums Stadtradeln in diesem Jahr gibt es im Internet unter: www.allgaeu-klimaschutz.de/stadtradeln.

„Das Stadtradeln ist für mich als begeisterte Fahrradfahrerin eine tolle Sache“, sagt die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller und freut sich darauf, „wenn auch dieses Jahr wieder viele Schulen, Vereine, Unternehmen oder andere Organisationen teilnehmen und einen Teil zum Klimaschutz beitragen“.

Infos und Kontakt zum Stadtradeln: Koordinationsstelle Klimaschutz im Landratsamt Oberallgäu unter Telefon 08321/612-743 oder per Mail: klimaschutz@lra-oa.bayern.de

