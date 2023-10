Jetzt erst recht: So wollen Burgbergs Volleyballerinnen in der Bayernliga bestehen

Burgbergs Volleyballerinnen waren aus der Bayernliga abgestiegen – am grünen Tisch gelang noch der Klassenerhalt. Nun will sich das Team erneut beweisen.

13.10.2023 | Stand: 05:35 Uhr

In einem Kopf-an-Kopf-Rennen um den Klassenerhalt in der Volleyball-Bayernliga hatte der TSV Burgberg im Relegationsturnier zum Abschluss der vergangenen Saison den Kürzeren gezogen. Der Abstieg schien besiegelt. Die neue Ligen-Einteilung sicherte den Oberallgäuerinnen aber am „grünen Tisch“ doch noch den Verbleib in der Bayernliga. Mit einem Derby gegen Obergünzburg starten die Burgbergerinnen nun am Sonntag ab 16 Uhr in ihre vierte Bayernliga-Saison.

Lehren aus der Vorsaison: Kapitänin Anna Hilbrand geht positiv gestimmt in die neue Spielzeit. „Wir haben Glück, dass wir noch einmal in der Bayernliga ran dürfen. Wir lieben die Liga, die Mannschaften und das Niveau“, sagt die 27-Jährige. In ihren Augen war es in erster Linie „Pech“, dass sich im Abstiegskampf ein Kopf-an-Kopf-Rennen entwickelt hat. Trainer Tom Bultmann blickt etwas kritischer zurück und wünscht sich von seinem Team künftig nicht nur mehr Spielfreude und Gelassenheit, sondern vor allem mehr Disziplin im Training. Aufbauen kann man in seinen Augen auf die Erkenntnis, dass das Team zwischenmenschlich harmoniert.

Vorbereitung: Obwohl Bultmanns Pläne durch den ein oder anderen Urlaub von Spielerinnen beeinträchtigt wurden, spricht er wie seine Spielführerin von einer guten Vorbereitung. Ebenso wie Hilbrand betont der Coach die hohe Motivation im Team. Statt Testspielen hat der TSV lediglich ein Vorbereitungsturnier in Ulm gespielt, das neben dem Ligakonkurrenten Eichenauer SV mit Baden-Württembergischen Oberligisten besetzt war.

Für Hilbrand war der fünfte Rang von sechs Teams aufgrund der vergleichbaren Spielklassen eine erste Standortbestimmung. „Das waren die ersten Spiele mit unseren Neuen und wir haben dabei gemerkt, dass unsere Leistungen stetig besser werden“, sagt Hilbrand. „Daher war es trotz der Platzierung ein voller Erfolg.“ Mehr Testspiele waren laut Bultmann aufgrund der Urlaubssituation nicht möglich.

Drei Abgänge, vier Neuzugänge

Neuer Kader: Mit Milena Bauch, Eva Schilf und Katja Hilbrand hat das Team drei Abgänge zu verkraften. Bei Katja Hilbrand hoffe man aber darauf, dass sie nach ihrem Auslandsaufenthalt Ende des Jahres wieder ins Team zurückkehrt. Baustellen gibt es dennoch keine, sagt Bultmann. „Wir haben jede Position ausreichend besetzt.

Die Wechsel bringen Bewegung ins Team und Neuzugänge bringen auch neuen Schwung“, sagt der Coach. Mit Lisa Diesel, Lena Hiemer, Annika Oßwald und der Ex-Sonthoferin Greta Günnewig verstärken vier Neuzugänge den TSV. Hiemer und Diesel spielten zwar auch schon für Sonthofen, pausierten aber zuletzt.

Die Stärke ihres Teams sehen Spielführerin und Trainer im Kampfgeist. Zudem lobt Bultmann die Kondition seiner Schützlinge und ihre Leistungen im Spielaufbau, hadert aber mit der letzten Konsequenz und der Effektivität.

Konstellation in der Liga: Hier darf man gespannt sein, da es einige Fragezeichen gibt. Trotzdem sind Hilbrand und Bultmann sicher, dass ihnen eine spannende Zeit bevorsteht. Als Favoriten gelten Aufsteiger Obergünzburg, ansonsten fallen Hilbrand die Einschätzungen schwer. „Wir müssen uns auf uns konzentrieren, früh Punkte sammeln und in keine Negativserie rutschen. Ich hoffe, dass wir uns früh von unten absetzen können. Mit einem Mittelfeldplatz wären wir zufrieden“, sagt der Coach.