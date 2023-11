Auto überschlägt sich am Jochpass - Drei Menschen zum Teil schwer verletzt

Bei dem Unfall am Jochpass bei Bad Hindelang (Oberallgäu) sind drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

21.11.2023 | Stand: 13:24 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Jochpass bei Bad Hindelang haben sich am Sonntag, 19. November drei Menschen zum teil schwer verletzt. Laut Polizei befanden sie sich alle in einem Auto, das sich bei dem Unfall überschlug.

Jochpass: Auto überschlägt sich bei Unfall

Demnach hatte der Fahrer des Autos am Sonntagnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Dabei wurden alle drei Insassen verletzt manche von ihnen schwer. Am Unfallort waren laut Polizei mehrere Rettungswagen und ein Hubschrauber im Einsatz. Der Jochpass war für den Zeitraum des Einsatzes in beide Richtungen komplett gesperrt.

