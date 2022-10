Nach schwierigen Grundstücksverhandlungen: In Sonthofen sollen 60 neue Wohnungen entstehen

Nach vielen Jahren stimmt der Bauausschuss der Entwurfsplanung für das Gewerbe- und Wohngebiet beim Jörghof in Sonthofen zu. Wo es noch Diskussionen gibt.

14.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Seit mehr als fünf Jahren wird an den Plänen für das Bau- und Wohngebiet im Bereich des ehemaligen Jörghofs in Sonthofen gearbeitet. Jetzt ist nach Abschluss langwieriger Grundstücksverhandlungen die Erschließung des Areals gesichert. Das Gewerbegebiet soll künftig von der B19 aus angefahren werden, um die Anwohner im Stadtteil Rieden zu entlasten. Günstig wird das nicht. Allein die Erschließung der Gewerbeflächen kostet 1,8 Millionen Euro. Mit der Zufahrt zum Baugebiet muss die Stadt insgesamt 3,15 Millionen Euro in die Erschließung des Areals investieren. Dennoch wurde jetzt im Bauausschuss einstimmig die Entwurfsplanung beschlossen.

Etwa 60 Wohnungen sollen am „ehemaligen Jörghof“ entstehen. Geplant sind auf dem Areal Wohnbauflächen auf 1,2 Hektar und ein Gewerbegebiet auf einem Hektar, auf dem sich voraussichtlich zwei metallverarbeitende Betriebe ansiedeln sollen. Die Zufahrtsstraße zum Gewerbegebiet wird an die Theodor-Aufsberg-Straße angebunden und soll entlang der Bundesstraße angelegt werden.

Wohngebiet im Bereich des ehemaligen Jörghofs in Sonthofen: Reichen die Parkplätze aus?

Gesprächsbedarf gab es im Gremium noch bei den Stellplätzen und der Gestaltung des Platzes vor der Lebenshilfe. „Reichen die Parkplätze aus?“, hakte Christian Lanbacher nach. Pro Wohnung seien zwei Stellplätze zu erbringen, erklärte Fritz Weidlich von der Bauverwaltung. Das sei von der Stadt so festgelegt worden. Lanbacher forderte zudem den Platz vor der Lebenshilfe, der gepflastert werden soll, besser abzugrenzen.

Man sei noch auf der Suche nach einer guten städtebaulichen Lösung, erklärte Weidlich. „Es muss aber auch möglich bleiben, mit dem Auto über den Platz zu fahren.“ Die Variante müsse dann aber mit der Lebenshilfe abgestimmt werden. Michael Borth (Grüne) trat dafür ein, bei der Siedlungsentwicklung darauf zu achten, dass Wasser gespeichert und beispielsweise für die gepflanzten Bäume genutzt werden kann. Noch offen seien die Kosten für Geh- und Radweg sowie den Lärmschutz an der B19, erklärte Weidlich. Diese Maßnahmen müssten aber ohnehin von der Stadt bezahlt werden.

Anwohner kritisieren Abstand

Kritik an den Plänen gibt es von Anwohnern, die über einen „Einmauerungseffekt“ für angrenzende Häuser klagen und einen größeren Abstand zwischen Gewerbegebiet und Wohnflächen fordern. Einzelne Bürger stellen auch infrage, warum an der Stelle überhaupt ein Gewerbegebiet geplant werde. Bewohner aus Rieden fürchten zudem, dass der Verkehr durch das Wohngebiet zunimmt und das Parkplatzproblem verschärft.

Der Stadtrat verfolgte die Ziele wie berichtet aber dennoch mit dem Verweis darauf weiter, dass es in Sonthofen es nicht nur eine hohe Nachfrage nach Wohnungen, sondern auch nach Gewerbegrundstücken gegen. Eine Studie hatte die Grundstücke direkt an der B19 als „besonders geeignet“ für Gewerbe ausgewiesen. Die Arbeiten für die Erschließung sollen im Frühjahr 2023 beginnen.

