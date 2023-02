Bayerischer Verdienstorden für Josef Geiger aus Oberstdorf

Wie der Verdienstorden aussieht und an wen er verliehen wird.

05.02.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Den Bayerischen Verdienstorden überreichte Ministerpräsident Dr. Markus Söder bei einer Feierstunde in München neun Persönlichkeiten. Darunter war auch der Oberstdorfer Bauunternehmer Josef Geiger.

Geiger sei seit Jahrzehnten in verschiedenen Ehrenämtern für die schwäbische, bayerische und deutsche Bauindustrie aktiv, zum Beispiel als Präsident des Bayerischen Bauindustrieverbandes, hieß es in der Laudatio. Der CSU-Kreisrat unterstütze zudem lokale Vereine. „Sie machen anderen Mut und stehen für Bayern. Bitte machen Sie weiter so und seien Sie Motivation für andere“, sagte Ministerpräsident Markus Söder bei der Verleihung. Insgesamt gibt es laut der Staatskanzlei maximal 2000 Träger des Bayerischen Verdienstordens.

Seit 1957 als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung

Der Bayerische Verdienstorden wird seit 1957 jedes Jahr als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk vom Ministerpräsidenten verliehen.

Er symbolisiert den herausragenden Einsatz und das außerordentliche Engagement der Bürger im Freistaat für das Gemeinwesen.

Der Bayerische Verdienstorden hat die Form eines Malteserkreuzes und wird an Frauen und Männer verliehen.

Vorschlagsberechtigt sind der Ministerpräsident sowie die Staatsminister für ihre Geschäftsbereiche. Darüber hinaus kann jeder bei den Kreisverwaltungsbehörden, Regierungen, Bayerischen Staatsministerien und der Bayerischen Staatskanzlei eine Anregungen auf Verleihung eines Ordens einreichen, ist auf der Homepage der Bayerischen Staatskanzlei zu lesen.

