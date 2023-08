Sonthofer Josef Zengerle feiert 75. Geburtstag

Josef Zengerle, dritter Bürgermeister von Sonthofen, engagierte sich jahrelang in verschiedenen politischen Ämtern. Wovon es abhängt, wie lang er weitermacht.

17.08.2023 | Stand: 15:00 Uhr

14 Jahre Landtagsabgeordneter, seit 1984 im Sonthofer Stadtrat, ab 2020 Dritter Bürgermeister und seit 1990 Kreisrat: Josef Zengerle ( CSU) blickt auf jahrzehntelanges politisches Wirken zurück. Am Donnerstag, 17. August, feiert er seinen 75. Geburtstag.

14 Jahre lang Abgeordneter im Bayerischen Landtag

Zengerle war von 1994 bis 2008 für den Stimmkreis Kempten/ Oberallgäu im Landtag und unter anderem im Landwirtschafts- und Forstausschuss sowie im Ausschuss für Landesentwicklung und Umweltfragen. Außerdem engagierte sich Zengerle im Bauernverband, war jahrelang Vorsitzender der Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft und Vorsitzender des Milchwirtschaftlichen Vereins Allgäu-Schwaben.

Josef Zengerle melkt immer noch Kühe auf dem Familienhof

Wie lange will er noch weitermachen? „Das hängt auch vom Herrgott und meiner Gesundheit ab“, sagt Zengerle. Der Landwirt hat drei Kinder und sieben Enkel, fünf davon wohnen auf dem Familienhof in Hinang. Dort hilft der Landwirt immer noch von Montagfrüh bis Samstagmorgen beim Melken der Kühe. An seinem Geburtstag bricht er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin zu einer Busreise nach Verona auf.

