Neues Jugendhaus in Sonthofen? Hauptsache Skaten und Beachen

Die Stadt Sonthofen will wissen, was das neue Jugendhaus bieten soll. Die Jugendlichen haben auch schon Ideen für einen möglichen neuen Standort.

15.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Wohin mit dem Jugendhaus in Sonthofen? Die Jugendlichen der Alpenstadt haben darauf eine Antwort: Wo genau es hinkommt, ist ihnen egal – Hauptsache, es gibt drum herum genügend Outdoor-Angebote wie Skaterplatz, Basket- oder Beachvolleyballfeld. Das berichtete Sozialreferatsleiter Marcus Kleebaur dem Sozialausschuss des Stadtrats, teilt die Stadtverwaltung mit.

Ein Jugendhaus gibt es in der Kreisstadt schon seit 1975. Derzeit trifft sich der Sonthofer Nachwuchs in einem Gebäude beim Gymnasium. Dort muss er aber mittelfristig raus, weil die Schule für das neunjährige Gymnasium mehr Platz braucht (wir berichteten). Um herauszufinden, was die Nutzer wollen, fand Ende März ein Workshop statt. Dessen Ergebnisse stellte Sozialreferatsleiter Kleebaur jetzt dem Ausschuss vor. Heraus kam demnach, dass die Jugendlichen sich mehr Aktivitäten und Events wünschen, vor allem im Outdoorbereich. Ihnen ist laut Kleebaur vor allem wichtig, dass sich das Jugendhaus in unmittelbarer Nähe zu solchen Sportmöglichkeiten befindet.

Das sind die möglichen Standorte für das neue Sonthofer Jugendhaus

Als mögliche Standorte nannten die Workshop-Teilnehmer Skaterpark, Marktanger, Baumit-Arena und den alten Wertstoffhof. „Der Drang nach Aktivität überwiegt gegenüber der Lage des Standorts“, teilt der Abteilungsleiter mit. Für die Nutzer sei es kein Problem, eine Viertelstunde mit dem Fahrrad zum Jugendhaus zu fahren.

Die Räume sollen nach Willen der Nutzer hell und nachhaltig sein. Wichtig ist der Jugend laut Kleebaur aber vor allem, dass sie mitgestalten darf. Ansonsten seien Basics gefragt: Eine Theke mit Essen und Trinken, Musik, Medien, Spiele, Kicker, Billardtisch, Dart, Tischtennis und Platz zum Chillen, Reden und für kleine Veranstaltungen. Nun will die Stadt eine Ist-Analyse anfertigen und die neue pädagogische Konzeption entwerfen.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch

Kinder Künftig mehr Betreuungsplätze für Schüler im Oberallgäu

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".