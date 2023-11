Auch wegen TikTok - Besucher im Jugendhaus Immenstadt werden immer jünger

Weil das Jugendhaus auf TikTok für eine Halloween-Party warb, kamen zwölf neue Jugendlichen ins "TimeOut". Auf welche neuen Mitarbeiter sie dort trafen.

27.11.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Auch bei Jugendlichen lösten Ukraine- und Gazakrieg Ängste aus. Weil sie zuhause teils fragliche Ansichten aufschnappten und dann weitertransportierten, sei im Laufe des Jahres viel neutrale Aufklärungsarbeit notwendig gewesen, sagte Claus Alberti. Gemeinsam mit den neuen Mitarbeitern Luca Gavalas und Johanna Grill betreut er Besucher und Besucherinnen des Immenstädter Jugendhauses "TimeOut" in der Mittagstraße. Im Sozialauschuss präsentierte Alberti dem Stadtrat einen Jahresrückblick über die Geschehnisse und Tätigkeiten im Jugendhaus.

Mehr Gespräche wegen Internet-Spielsucht

Die Mitarbeiter der Einrichtung stehen Jugendlichen bei all ihrer möglichen Probleme und Sorgen mit Rat und Tat zur Seite. Dafür gibt es auch das Krisentelefon, das sich im Vergleich zu früher nicht nur an Weihnachten, sondern auch unterm Jahr etabliert habe, berichtete Alberti. Am Telefon haben sie viel Enttäuschung - auch von Eltern - erlebt, drei Fälle seien auch ans Jugendamt weitergeleitet worden. Typische Themen seien Depressionen, Alkohol und Drogen. Dieses Jahr habe es auch vermehrt Fälle von Internet-Spielsucht gegeben.

Sexualpädagogik für Mittelschüler

Im "TimeOut", in dem es beispielsweise einen Billard-Tisch und eine Dartscheibe gibt, haben die Jugendlichen und junge Erwachsenen während der Öffnungszeiten die Möglichkeit, zu enstspannen, Musik zu hören, zu kochen, Filme zu gucken und vieles mehr. Zudem werden Ausflüge, Aktionen und Workshops angeboten. Dieses Jahr besuchten etwa die männlichen Fünft- bis Siebtklässler der Mittelschule Immenstadt das Jugendhaus, um in einem geschützten Raum außerhalb des Unterrichts Fragen über Sex stellen zu können.

Das Jugendhaus spricht immer mehr jüngere Besucher an, stellte Alberti fest. 46 der Stammbesucher 2023 seien zwischen zwölf und 14 Jahren alt. Das sei nach den 15- bis 17-Jährigen (61 Stammbesucher) die stärkste Altersgruppe, erklärte Alberti. Danach folgen 18- bis 21-Jährige (21), 21- bis 23-Jährige (16) und 24- bis 27-Jährige (6). Grund sei unter anderem, dass das Jugendhaus nun auch auf der Internetplattform "Tiktok" für seine Angebote wirbt. Zwölf Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren seien über Tiktok auf die Halloween-Party des "TimeOut" aufmerksam geworden und deswegen neu dazugestoßen. "Wenn das der Weg ist, den wir einschlagen müssen, machen wir das", sagte Alberti mit Stirnrunzeln.

Zwei neue Mitarbeiter für das "TimeOut"

Seit November 2022 unterstützt Luca Gavalas Vollzeitkraft Claus Alberti. Der 28-Jährige hat Pädagogik studiert und zuvor in einer therapeutischen Einrichtung gearbeitet und kehrte in seine Heimat ins Allgäu zurück. Seit Oktober 2023 ist auch Johanna Grill Teil des Teams. Die 32-Jährige schloss ein Studium der Erziehungswissenschaften ab und und wollte, nachdem sie beim Kreisjugendring in Garmisch gearbeitet hatte, einen beruflichen Umschwung.

