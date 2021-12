Jugendliche randalieren in Sonthofen

Jugendliche haben in Sonthofen randaliert und dabei unter anderem Christbäume auf die Straße geworfen.

19.12.2021 | Stand: 11:13 Uhr

Jugendliche haben in der Nacht auf Sonntag in Sonthofen randaliert. Ein Autofahrer meldete gegen 2 Uhr, dass er über einen, in der Hindelanger Straße auf der Fahrbahn liegenden Christbaum, gefahren sei, berichtet die Polizei. Dieser sei aus einem, neben der Straße aufgebauten Christbaumverkauf, herausgeworfen worden. Von der Stelle würde sich gerade eine Gruppe jüngerer Leute entfernen. Die alarmierte Streife fand die Gruppe der 14- bis 17-Jährigen schnell.

Bei den Ermittlungen kam heraus, dass die Jugendlichen wohl nach einer Party auf dem Nachhauseweg waren. In den umbauten und versperrten Bereich des Christbaumverkaufs drangen sie ein und warfen einige Bäume heraus. Von einer nahegelegenen Waschanlage entwendeten sie eine Warnpylone. Diese Pylone trug einer der Jugendlichen auf dem Kopf. Weiter führten sie einen Verkehrsleitpfosten mit sich, den sie gefunden haben wollten. Die Jugendlichen haben nun wegen den verschiedenen Delikten mit Strafanzeigen und mit möglichen Schadensersatzansprüchen der Geschädigten zu rechnen.

