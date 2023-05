Polizei findet bei 14-Jährigem in Immenstadt verdächtige Tabletten

Ein Junge, der während der Schulzeit rauchend am Bahnhof Immenstadt steht, ist nicht besonders unauffällig. Prompt kontrolliert die Polizei den 14-Jährigen.

10.05.2023 | Stand: 13:32 Uhr

Am Dienstag ist ein Jugendlicher in Immenstadt mit verschreibungspflichtigen Tablette unterwegs gewesen und in eine Kontrolle der Polizei geraten. Laut Polizeibericht stand der 14-Jährige rauchend am Bahnhof, wo ihn eine Streife kontrollierte. Dabei fanden die Beamtinnen und Beamten über 60 verschreibungspflichtige Tabletten.

14-Jähriger mit Tabletten am Bahnhof Immenstadt erwischt

Die Tabletten unterliegen dem Betäubungsmittelgesetz, allerdings hatte der Junge kein Rezept. Die Polizeistreife nahm ihn mit zur Polizeiinspektion Immenstadt und informierte seine Eltern. Es stellte sich heraus, dass der Jugendliche die Medikamente von einem 15-Jährigen gekauft hatte. Jetzt ermittelt die Polizei.

