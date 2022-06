Jugendlicher tritt in Sonthofen auf Mann am Boden ein

In Sonthofen hat ein 16-Jähriger auf einen am Boden liegenden Mann eingetreten. Die Polizei sucht einen wichtigen Zeugen.

11.06.2022 | Stand: 11:11 Uhr

In Sonthofen ist es am frühen Samstagmorgen im Bereich der Schnitzerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zunächst zwei Personen gekommen. Ein 16-jähriger Jugendlicher prügelte sich laut Polizei mit einem unbekannten Mann. Als der Unbekannte schließlich zu Boden fiel, trat der 16-jährige gegen den Brustbereich des Mannes. Dies führte dazu, dass ein anfangs unbeteiligter 25-jähriger Mann einschritt und den 16-jährigen von dem am Boden liegenden Mann wegzog. Der 16-Jährige bedrohte den Helfer dann noch.

Die Polizei Sonthofen ermittelt nun gegen den Jugendlichen wegen Körperverletzung und Bedrohung. Der unbekannte Mann, welcher an der Auseinandersetzung beteiligt war, verließ vor Eintreffen der Polizei den Ort. Daher wird insbesondere dieser Mann gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sonthofen zu melden. Weitere Zeugen des Vorfalls, die ebenfalls sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Durchwahl 08321-66350 mit der Polizeiinspektion Sonthofen in Verbindung zu setzen.

