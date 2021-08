Jugendorchester plant in Oberstdorf spektakuläre Uraufführung

Der 15-jährige Johannes Wiedenhöfer gilt als Riesentalent. In Oberstdorf erklingt ein Werk von ihm. Dirigent Radoslaw Szulc stellt ihn und das Programm vor.

06.08.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Klassik und ganz junge Moderne bestimmen das Programm, mit dem das Bayerische Landesjugendorchester (BLJO) am kommenden Sonntag in Oberstdorf antritt. Nach der Uraufführung eines Stücks des zeitgenössischen Komponisten Johannes Wiedenhöfer präsentieren die jungen Musiker im Alter von 13 bis 20 Jahren das Fagottkonzert B-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart und die Symphonie Nr. 4 e-Moll von Johannes Brahms. Dirigent des BLJO ist Radoslaw Szulc, Chef des Kammerorchesters des Bayerischen Rundfunks und der Camerata Europeana Stuttgart. Mit ihm sprach Veronika Krull.

Sie beginnen mit der Uraufführung eines Werks von Johannes Wiedenhöfer. Können Sie uns etwas zum Komponisten und seinem Stück sagen?

Radoslaw Szulc: Johannes ist 15 Jahre alt, aber schon jetzt ein Meister seines Metiers. Er hat zwei Bilder für Orchester nach Turner komponiert. Turner war ein englischer Maler, Aquarellist und Zeichner. Er galt als der bedeutendste bildende Künstler Englands in der Epoche der Romantik. Das erste Bild ist über die Sintflut, das zweite Bild über den Tag danach. Das ist sehr eindrucksvoll. Ich glaube, Johannes ist ein Riesentalent. Alle Dozenten, die an dem Projekt mitgearbeitet haben, haben das gesagt. Nein, die Musik ist nicht atonal, das erste Bild ist von der Sprache Strawinskys inspiriert, das schreibt Johannes auch selber. Es ist sehr temperamentvoll. Das zweite Bild ist eher nachdenklich am Anfang, hier hört man die Sprache von Claude Debussy und von Maurice Ravel. Es ist insgesamt eine wunderschöne Musik, auch wenn es ein paar Reibungen in der Harmonie gibt.

Wie passt das Fagottkonzert von Mozart dazu?

Szulc: Das ist ganz einfach. Man beginnt sehr oft mit einem modernen Stück, und dann folgt ein klassisches Programm. Bei diesem Fagottkonzert ist der Solist ein ehemaliger Schüler des Landesjugendorchesters.

Sie haben das Stichwort schon gegeben. Könnten Sie uns den Solisten kurz vorstellen?

Szulc: Mathis Stier ist noch sehr jung. Er ist 23 Jahre alt und seit Herbst 2016 Solofagottist des WDR-Sinfonieorchesters Köln. Es ist schon eine Riesenleistung, Solofagottist in einem der besten deutschen Orchester zu werden. Das ist vor allem deshalb eine große Leistung, weil es für Bläser auch nur sehr wenige Stellen gibt. Dafür muss man wirklich fantastisch sein, und das ist er auch.

Wie fügt sich das Werk von Brahms ins Programm?

Szulc: Mozart und Brahms, das sind beide klassische Komponisten. Brahms war ja Beethoven sehr verbunden, aber er hat auch Mozart bewundert. Brahms ist ein Komponist, der in seiner Zeit klassisch komponiert hat, aber auch seine Experimente gemacht hat mit modernen Instrumenten wie zum Beispiel der Celesta. Die Celesta ist ein Instrument in der Form eines kleinen Klaviers oder Harmoniums, es klingt ein bisschen wie ein Glockenspiel.

Wie schwierig waren die Proben im zweiten Coronajahr? Sie treffen sich ja immer drei Mal im Jahr in den Schulferien ...

Szulc: Naja, eigentlich ist das ganz normal gelaufen, wie immer. Der einzige Unterschied: Jeder musste einen Test machen, es mussten Abstandsregeln eingehalten werden, jeder hatte sein eigenes Pult. Sonst war alles ganz normal, alle waren getestet, und alle waren negativ.

Konzert: Das Bayerische Landesjugendorchester spielt am Sonntag, 8. August, um 20 Uhr im Oberstdorf-Haus.

"oberstdorfer-musiksommer.de

