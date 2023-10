Justina Rokita neue Tourismuschefin im Kleinwalsertal

Frühere Kunert-Managerin bildet Doppelspitze mit Sandra Brutscher. Es soll eine klare Aufgabenverteilung in der Tourismusorganisation geben.

08.10.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Die offene Vorstandsposition bei Kleinwalsertal Tourismus eGen wird ab Ende November neu besetzt: Justina Rokita komplettiert laut einer Pressemitteilung ab 20. November die Doppelspitze und führt neben Sandra Brutscher die Walser Tourismusorganisation. Sie tritt die Nachfolge von Elmar Müller an, der Ende August auf eigenen Wunsch nach 12 Jahren das Unternehmen verlassen hatte.

Im Auswahlverfahren gegen 40 Konkurrenten durchgesetzt

„Justina Rokita hat uns im Auswahlverfahren mit 40 Mitbewerberinnen und Mitbewerbern überzeugt und ich bin sicher, dass wir die richtige Entscheidung für diese wichtige Position getroffen haben“, erklärt Bürgermeister Andi Haid, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Tourismusgenossenschaft. Rokita bringe Erfahrung als strategische Führungskraft mit, heißt es in der Pressemitteilung. Die studierte Betriebswirtin war in verschiedenen internationalen Industriezweigen in den Bereichen Markenmanagement, Marketing, Produktentwicklung und E-Commerce tätig. Bis 2018 war sie Geschäftsführerin des Textilunternehmens Kunert Fashion GmbH in Immenstadt.

Nachhaltiges Wachstum im Kleinwalsertal fördern

Rokita sieht ihrer neuen Aufgabe im Kleinwalsertal motiviert entgegen und ist sich sicher, dass ihre berufliche Laufbahn und ihre vielfältige Erfahrung sehr gut zu den Bedürfnissen und den Bestrebungen des Kleinwalsertals passen: „Ich freue mich schon sehr darauf, gemeinsam mit meiner Vorstandskollegin Sandra Brutscher, positive Veränderungen voranzutreiben und ein nachhaltiges Wachstum im Kleinwalsertal zu fördern.“ Rokita soll vorrangig die Positionierung der Destination am Markt sowie die Bereiche Strategie, Marketing und Produktentwicklung verantworten. Sandra Brutscher, die seit Februar 2019 die Genossenschaft führt, ist in erster Linie für die Themen Organisationsentwicklung, Finanzen, Controlling sowie Qualitätsmanagement und Gästeservice zuständig.

Lesen Sie auch: Kleinwalsertal und Jungholz: Bürokratische Hürden für Grenzgänger