Justina Rokita ist ist die neue Tourismus-Chefin im Kleinwalsertal

Die neue Walser Tourismuschefin Justina Rokita spricht über die Schönheit des Tals, warum sie dorthin ziehen will und was die Schwerpunkte ihrer Arbeit sind.

26.11.2023 | Stand: 11:46 Uhr

Ende November hat die neue Tourismuschefin im Kleinwalsertal, Justina Rokita (47), ihr Amt angetreten. Gemeinsam mit Sandra Brutscher führt sie nun die Tourismusorganisation. Rokita, studierte Betriebswirtin und sammelte zahlreiche Erfahrungen in den Bereichen Markenmanagement, Produktentwicklung und E-Commerce. Ihre Arbeitgeber waren Kunert in Immenstadt, Falke, Hugo Boss und Moia (VW-Fahrdienst). Rokita, geboren in Polen, ist in Deutschland aufgewachsen und ledig. Im Interview spricht sie über ihre neue Aufgabe.

Was fasziniert Sie am Tourismus?

Justina Rokita: Tourismus ist vordergründig ein „people business“ – für die Menschen (Gäste) mit den Menschen (Betreiber) und ist somit ein äußerst bedeutender und attraktiver Wirtschaftszweig. Ich durfte schon sehr oft sowohl beruflich wie auch privat viele Länder und traumhafte Orte erkunden, und somit fasziniert mich die unglaubliche Vielfältigkeit der Tourismusbranche, getragen von der sozialen und der kulturellen Bereicherung.

Tourismus essenziell für das Kleinwalsertal

Worin liegt diese Bereicherung?

Rokita: Der Tourismus bereichert das Leben sowohl der Touristen als auch der Gastgemeinde, indem er den kulturellen Austausch, die soziale Interaktion und das gegenseitige Verständnis fördert. Die breit gefächerten Bildungs- und Erlebnismöglichkeiten für Reisende bieten den Menschen die Chance, aus erster Hand etwas über Geschichte, Natur und verschiedene Kulturen zu erfahren. Das ist meiner Meinung nach nicht nur geistreich, sondern erweitert auch den eigenen Horizont.

Was hat Sie bewogen, sich für das Kleinwalsertal zu bewerben?

Rokita: Die Liebe zur Natur und die Leidenschaft für das Produkt. Die atemberaubende natürliche Schönheit des Tals, umgeben von einer wunderschönen alpinen Landschaft mit hoch aufragenden Bergen, saftigen Wiesen und unberührten Seen, ziehen mich magisch an. Das Tal bietet zahlreiche Möglichkeiten für Outdoor-Fans zum Wandern, Skifahren, Mountainbiken und anderen Aktivitäten in einer malerischen Umgebung, und das macht das Kleinwalsertal für mich nicht nur zu einem begehrten Reiseziel, sondern auch zu einer zukünftigen attraktiven Arbeitsumgebung.

Wie gut kennen Sie das Tal?

Rokita: Ich durfte das Kleinwalsertal schon mehrmals privat und geschäftlich besuchen. Ich habe hier sogar das Skifahren erlernt. Durch zahlreiche Wanderungen, Skifahrten und dem Besuch von einigen Wellnessoasen ist mir das Tal bekannt und ans Herz gewachsen –aber es gibt noch sehr Vieles zu entdecken, und darauf freue ich mich jetzt schon.

Sie haben sich das „nachhaltige Wachstum“ auf die Fahnen geschrieben. Wie sieht das für Sie aus?

Rokita: Nun, im Zusammenhang mit der Tourismusbranche ist ein nachhaltiges Wachstum von entscheidender Bedeutung, um die langfristige Attraktivität von Reisezielen zu gewährleisten, dabei aber auch die Umwelt zu schonen, lokale Gemeinschaften zu unterstützen und die sich wandelnden Erwartungen verantwortungsbewusster Reisender zu erfüllen. Konkret gesprochen, müssen wir uns als Destination dem Thema Nachhaltigkeit weiterhin stärker widmen, um Antworten und vor allem Lösungen für die relevanten Veränderungen unserer Zeit wie u.a. Klimawandel, ethischer und verantwortungsvoller Tourismus zu liefern.

Sie haben in Ihrem Berufsleben bereits zahlreiche Erfahrungen gesammelt. Welche kommen Ihnen bei Ihrer neuen Aufgabe zugute?

Rokita: Mit mehr als 18 Jahren beruflicher Erfahrung in verschiedenen internationalen Industriezweigen liegt meine nachweisliche Erfolgsbilanz definitiv im strategischen Markenmanagement, in der ganzheitlichen Umsetzung von umfangreichen Marketingkonzepten, gepaart mit starkem digitalen Mindset (Denkweise, d.Red.). Mein Herz schlägt für die Nachhaltigkeit, und auch hier konnte ich schon sehr früh die ersten „grünen“ Spuren im Rahmen meiner beruflichen Karriere hinterlassen wie u.a. bei der Vermarktung von dem nachhaltigen Ridesharing-Mobilitätskonzept Moia. Insgesamt liebe ich es, „Dinge erfolgen zu lassen“. So bin ich für einen schnellen Turnaround und der nachhaltigen Transformation von Marken, ob von Start-Ups oder traditionellen Unternehmen bekannt. Und ich bin mir sicher, dass hierbei das Kleinwalsertal von meiner langjährigen Erfahrung und meinem Know-how profitieren kann. Gerade wenn es um Themen wie Mobilität, Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Kontext mit der Kundenzentrierung geht, sehe ich im Tourismuszweig noch sehr viel Potenzial, und ich freue mich sehr auf diese spannende und reizvolle Aufgabe.

Haben Sie vor, Ihren Wohnsitz im Tal aufzuschlagen?

Rokita: Selbstverständlich. Ich kann es kaum erwarten, im Tal zu leben und die DNA vom Kleinwalsertal tagtäglich einzuatmen. Es ist für mich sehr wichtig, mich nicht nur auf die Umgebung, sondern vor allem auf die Bewohner des Tals einzulassen. Gerade in der Anfangszeit wird das Networking und das gegenseitige Kennenlernen höchste Priorität für mich haben.

