Juwele klopfen oben an: Diese Sonthofer Ski-Talente stehen auf dem Sprung

Die Teenager Rosalie Kotz und Felix Rösle vom Skiclub Sonthofen gehören zu Deutschlands Besten. Fabian Himmelsbach gelingt ein Meilenstein.

01.04.2022 | Stand: 17:11 Uhr

Das sportliche Aushängeschild ist den nächsten Schritt gegangen – die Talente sind auf dem besten Weg aufzurücken: Der Skiclub Sonthofen blickt nach dem Abschluss der letzten alpinen Rennserien auf eine erfolgreiche Wintersaison seiner Athleten zurück.

Der aktuell hochklassigste Wintersportler, Fabian Himmelsbach, gewann seinen ersten Europa-Cup im Slalom und eroberte in der Slalomgesamtwertung des Europa-Cups den dritten Platz. Der 22-Jährige sicherte sich damit auch ein Startrecht für jeden Weltcup-Slalom in der kommenden Saison. Außerdem krönte er sich noch zum bayerischen Meister im Slalom.

Rosalie Kotz wird deutsche Meisterin in der Abfahrt

Die erst 16-jährige Rosalie Kotz feierte ihren ersten Sieg bei einem Junior-Fis Rennen in der Abfahrt und krönte sich in dieser Disziplin auch zur deutschen Meisterin in der U18 auf der legendären Kandahar-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen. Auch ihr Teamkollege Felix Rösle blickt ebenfalls auf eine erfolgreiche Saison zurück. Der 17-Jährige wurde deutscher Abfahrtsvizemeister in der U18, deutscher Vizemeister im Super G, Fünfter in der Alpinen Kombination und Fünfter in der Gesamtwertung des deutschen Jugendcups.

Auch in den Rennserien des Allgäuer Skiverbands waren die Starter des SC Sonthofen erfolgreich. So holte die Mannschaft den zweiten Platz in der Lena-Weiss-Gesamtwertung hinter dem SC Oberstdorf. In der Einzelwertung wurde Simon Grömmer Zweiter bei der U14 und Fabian Berktold ebenfalls Zweiter bei der U16. Beide präsentierten sich auch beim deutschen Schülercup achtbar.

Kleinste des SC Sonthofen überzeugen in der Region

In der Reischmann-Rennserie wurde das Sonthofer Team Siebter. Hier platzierten sich einzelne Athleten, wie Kilian Morell in der U10 und Isla Holliday (U12), unter den Top Ten in der Gesamtwertung. Beim Geiger-Cup schrammte die Mannschaft des SCS als Vierter der Gesamtwertung knapp am Stockerl vorbei. In der Einzelwertung erreichten jedoch Moritz Jäckle in der U14 den zweiten Platz, Magdalena Berktold (U16) Rang drei, Rafael Pauker siegte in der U16 und Jessica Selmes wurde Dritte in der U18.

Ungeachtet der Resultate zeigte sich vor allem der Wintersport-Nachwuchs trotz des verlorenen Coronawinters engagiert. Teilweise waren über 70 Kinder im Skigebiet der Hörnerbahn Bolsterlang im Training unterwegs.