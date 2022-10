Pelzig in Oberstdorf: "Die Mutter der dummen ist immer schwanger"

Mit Wortgewalt geißelt Barwasser alias Erwin Pelzig in Oberstdorf Eitelkeit, Selbstüberschätzung und andere Schmach für die Menschheit.

Er geht gerne mal auf die andere Seite, beleuchtet alternative Sichtweisen, der Erwin Pelzig. Haut nicht stramme Sprüche und platte Pointen beifall-heischend über die Kabarettrampe. Frank-Markus Barwasser, Kopf der weithin bekannten Kunstfigur, lässt in seinem Kabarett Wissenschaftler, „die uns kränken mit ihren Erkenntnissen“, zu Wort kommen, zitiert Philosophen.

Erklärt die Phänomene unserer Zeit, die Schieflagen, die Ärgernisse, reißt den „Hasenhirnen“, den Verlogenen, den Autokraten ihre fiesen Larven bildstark und wortgewaltig herunter. Der „schlicht gestrickte Mitmensch“ (Pelzig über Pelzig) begeistert im Oberstdorf-Haus mit intelligentem, mit politischem Kabarett im Feinschliff. Mutig. Polemisch. Klar. Güteklasse A+.

Erwin Pelzig mit seinem Programm "Der wunde Punkt" in Oberstdorf

Barwasser macht sich gleichwohl, gelöst aus seinem Tonfall der Erzürnung, von sanften Klängen untermalt, abseits seiner Spielfläche, zum „Anwalt der jungen Menschen". Holt aktuelle Auswüchse der Demokratie ans Licht, ohne „die große alte Dame der guten Absichten" in Frage zu stellen. Das ist Größe, das ist Qualität einer klugen Rede. Pelzigs neues Programm ist so inhaltsreich, so weitreichend, so tiefsinnig unterfüttert, dass man ihm die Türen der Hörsäle an den Universitäten öffnen sollte.

Indes ist seine Suche nach dem „wunden Punkt" alles andere als trocken-philosophische, schwer verständliche Vorlesung. Da ist schwarzer Humor drin, satirische Zuspitzung, Volkes Stimme. Wortgewalt, unbequem gebettet auf Tatsachen, aggressiv gegen Stupidität, Einfalt: „Die Mutter der Dummen ist immer schwanger."

120 Minuten an geistreichem und politischem Kabarett mit Wirkung

Sigmund Freuds bittere Erkenntnisse über die drei großen Kränkungen der Menschheit überträgt Barwasser schlüssig in die Jetztzeit, macht bei einem „käsigen, aufgedunsenen Russen“ gekränkte Eitelkeit als Treiber seiner Kriegstaten aus – und findet weit mehr an Schmach für die Menschheit: Selbstüberschätzung etwa, fragwürdige Gerichtsentscheidungen, Benachteiligung der Frauen, das Scheitern an einem Virus, den Mediziner vor zehn Jahren schon als potenzielle Bedrohung gesehen haben. Der Mensch, sinniert Erwin Pelzig, ist „nicht mehr als das Trigema-Äffle 2.0“, triebgesteuert und möglicherweise bald „von Künstlicher Intelligenz zum Statisten degradiert“.

Das Spektrum von 120 Minuten geistreichem Kabarett ist breit: Barwasser macht sich über das Modewort „Narrativ“ lustig („wenn man dem Stuss, den man verbreitet, noch einen Schuss Intellekt mitgeben will“), geißelt die Industrie für Produkte mit gewollt begrenzter Lebensdauer. Schafft Erholung vom geballten Monolog, wenn er sich mit Hartmut, dem deftig-grantigen Bayern und dem „gebildeten Preußen“ Dr. Göbel an den Stammtisch setzt. Herrliche Klischees, die Pelzig in ihren Dialekten, im Stakkato wilder Wortgefechte aufleben lässt, wenn eben jeder recht haben will. Rhetorische Kunst par excellence. Geglückte, höchst unterhaltsame Dramaturgie: Spitze Dialoge mit der Off-Stimme.

Frank-Markus Barwasser beweist seine Sonderstellung im deutschen Kabarett. Wortmächtiger Wolf im Pelz des biederen rot-weiß-karierten Franken. Anstrengend wie anregend. Beste Unterhaltung mit Lebenshilfe: „Rüstet alle mal ab!“. Auch dafür tosender Beifall. Pelzig macht nachdenklich. Weckt den Geist. Schürt Wachsamkeit. Wenn Kabarett Wirkung zeigen kann, dann seines.

