Käse steht auf Hip Hop Musik – der Senn auf Radio

Forscher sagen, dass Klänge auf Bakterien und Hefen wirken. Welche Musik bei Alpsenn Frank Möslang, Bäcker Thomas Wirthensohn und Brauer Michael Klein läuft.

13.01.2023 | Stand: 18:42 Uhr

Die Schweizer haben jetzt wissenschaftlich bewiesen, was man im Oberallgäu schon längst weiß: Mit Musik geht nicht nur alles besser. Es schmeckt auch besser. Ob Bakterien oder Hefe im Brotteig oder Reifekulturen im Käse: „Das sind Lebewesen“, sagt der Sonthofer Bäcker Thomas Wirthensohn. Und Lebewesen reagierten nun mal auf Musik.

Das Forschungsinstitut Agroscopem in Bern hat untersucht, wie sich Schallwellen im Audiofrequenzbereich auf Einzeller auswirken. Hörbarer Klang in Form von Musik könne Wachstum, Stoffwechsel und Antibiotika-Empfindlichkeit von Bakterien und Hefen beeinflussen, stellen die Schweizer in einer Studie fest. Kurz gesagt: Käse schmeckt besser, wenn er während des Reifens Hip Hip „hört“.

(Lesen Sie auch: Alpen im Allgäu: Auf diesen 39 Sennalpen wird Käse am Berg hergestellt - Wo Wanderer die größte Auswahl haben)

Dieses Forschungsergebnis lässt den Blaichacher Frank Möslang von der Sennalpe Derb erst einmal schmunzeln. Doch dann verrät er: „Sagen wir mal so: Ich habe noch nie einen Käse ohne Musik gemacht.“ Denn wenn er allein im Keller steht und jeden Tag zwei Stunden lang den Käse schmiert, höre er immer Radio. Den Käse künftig mit Hip Hop zu beschallen, wie es die Schweizer Forscher tun, komme für ihn aber nicht infrage. Der Senn hört Bayern eins – mit Musik von ACDC bis Helene Fischer. „Das Radio läuft für mich“, sagt Möslang, der früher einmal selbst hinter der Steirischen Harmonika saß und Volksmusik machte.

Sennalpe Derb Käsekeller Bergkäse Frank Möslang Bild: Ulrich Weigel

Bäcker Thomas Wirthensohn: "Klassische Musik ist besser für den Teig"

Auch der Sonthofer Bäcker Thomas Wirthensohn hört immer Musik, wenn er am Abend den Sauerteig zubereitet – „von Indie Rock bis Hubert von Goisern“, sagt Wirthensohn. Obwohl klassische Musik für den Teig besser wäre, das sei bewiesen. „Denn Sauerteig reagiert auf Musik“, stellt der Bäcker fest und erklärt, dass darin Bakterien enthalten seien. Es sei bewiesen, dass Schwingungen auf sie Einfluss haben.

Thomas Wirthensohn mit seiner Frau Gaby. Zusammen betreiben sie Wirthensohn's Bäckerei & Konditorei in Sonthofen. Bild: Maier (Archivbild)

Experimente mit Wasser hätten gezeigt, dass Worte es sogar beeinflussen. Je nachdem, was man auf das Glas schreibt, würde Wasser, das man anschließend einfriert, andere Kristalle ausbilden. Deshalb verwende er seit 25 Jahren energetisch aufbereitetes Wasser für seine Backwaren, sagt Wirthensohn. Er ist überzeugt, dass es für den Teig schlecht wäre, wenn der stundenlang aggressiver Rockmusik ausgesetzt wäre – und Positives ihm guttut. „Wenn auch nur im kleinsten Bereich“, schränkt Wirthensohn ein. Man könne davon keine extreme Wirkung erwarten, betont er.

Landwirt aus dem Oberallgäu lässt Tiere auf der Weide schlachten - da brauche es keine Musik

Landwirt Herbert Siegel aus Unterwilhams hat Bekanntheit erlangt, weil er seine Tiere nicht mehr zum Schlachthof bringt, sondern aus Tierschutzgründen von einem Jäger auf der Weide schießen lässt. Bei welcher Musik? „Gar keiner“, sagt er. Auch wenn das Internet voll den Berichten ist, dass sich Dackel, Katzen und sogar Elefanten durch Klassik entspannen: Seine Rinder hören keine Musik. Denn beim ihm werde im Freien in gewohnter Umgebung geschlachtet. „Und da sind die Tiere eh völlig entspannt“, sagt Siegel.

Brauer Michael Klein: Musik stimuliert die Organismen im Bier

„Unser ganzes Haus ist musikalisch“, sagt Brauer Michael Klein aus Kempten-Neuhausen. Davon profitiere freilich auch sein „Michlbier“. „Ich bin überzeugt, dass Musik die Organismen im Bier stimuliert.“ Wenn Klein am Sudkessel steht, dann wird der Raum mit Klängen aus der Ferne erfüllt, mehrere Stunden am Tagen üben seine Kinder Trompete, Tenorhorn oder Klavier. „Das höre ich viel lieber als Radio“, sagt Klein. So könne er sich auch am besten auf die Arbeit konzentrieren. Bleibt es einmal ruhig im Haus, legt der Braumeister eine CD ein. Meist Stubenmusik. Die stimme ihn auf die Proben mit der Musikkapelle Heiligkreuz ein, wo er am Schlagzeug sitzt und auch die anderen sechs Familienmitglieder aktiv sind.

Lesen Sie auch: Diese Allgäuer Berghütten haben am Wochenende geöffnet