Kantersieg zum Play-off-Start! ERC Sonthofen schießt Inzell mit 9:1 vom Eis

Der ERC Sonthofen startet mit furiosem Heimsieg gegen den DEC Inzell in die Play-offs. Die Gäste wehren sich robust, ein Routinier wird zum Matchwinner.

21.02.2022 | Stand: 18:23 Uhr

Der Auftakt ist eindrucksvoll geglückt. Der ERC Sonthofen hat das erste Play-off-Spiel in der Runde zum Aufstieg in die Eishockey-Landesliga gegen den DEC Inzell vor gut gefüllten Rängen im heimischen Eisstadion mit 9:1 gewonnen. Die Schwarz-Gelben von Trainer Peter Waibel überzeugten auf ganzer Linie und nutzen beinahe jedes Überzahlspiel.

Überraschender Rückstand für Sonthofen

Sonthofen war von Anfang an spielbestimmend und setzte die Gäste sofort unter Druck. Inzell wehrte sich mit viel Einsatz gegen die spielerisch überlegenen Oberallgäuer – und mit einem überaus harten Körperspiel. Gästekeeper Peter Zeller behielt bei der Chancenmehrheit für den ERC aber in den Anfangsminuten fürs Erste noch die Oberhand. Anders als es das Spielgeschehen bis zur sechsten Spielminute hergab, ging Inzell unerwartet mit 1:0 in Führung. DEC-Verteidiger Sebastian Schwabel brachte die Scheibe von der blauen Linie aus auf das Tor von Sonthofens Goalie Calvin Stadelmann. Dem Schlussmann rutschte der Puck unglücklich von der Fanghand, was Gäste-Routinier Robert Vavroch sogleich mit einem Schuss links oben zu nutzen wusste. Es sollte das einzige Tor der Gäste an diesem Abend bleiben.

Inzell war aber in der Folge präsenter und kam öfter in das Verteidigungsdrittel der Hausherren. Sonthofen dagegen ließ sich nicht beunruhigen und übernahm allmählich wieder das Zepter. Ab der Hälfte des ersten Drittels hagelte es dann auch Strafzeiten für die Gäste, die allesamt durch die Oberallgäuer zu einem Treffer genutzt wurden. Erst traf Ondrej Havlicek zweimal das Gestänge, ehe Alexander Henkel alleine vor dem Tor das Zuspiel von Havlicek zum 1:1-Ausgleich verwandelte. Kurz darauf war es Starspieler Havlicek selbst, der während einer zweifachen Überzahl die im Torraum freiliegende Scheibe zur 2:1-Führung über die Linie schob.

Nur 28 Sekunden später, Inzell war immer noch in doppelter Unterzahl, nahm der junge Matyas Stransky Maß und schlenzte den Puck zum 3:1 über die Fanghand von Peter Zeller. Nur eine gute Minute später wiederum „donnerte“ der spielende Co-Trainer Vladimir Kames in Überzahl aus gleicher Position die Scheibe zum 4:1 rechts oben in den Kasten. Das war zu viel für Gästegoalie Zeller, der sein Tor für den Wechsel auf Sebastian Fröhlich verließ. Bis zur Pause kam es zu keinen weiteren Treffern.

ERC gibt im Mitteldrittel Gas

Zu Beginn des Mittelabschnitts geriet Sonthofen in doppelte Unterzahl, Inzell mühte sich aber vergebens, das Resultat aufzubessern. Anders die Oberallgäuer, die erst noch durch Havlicek mit einem Penalty scheiterten und einige weitere Chancen ausließen, aber zur Hälfte der Spielzeit in zweifacher Überzahl zum 6:1-Doppelschlag durch Kristof Spican und Kames ausholten: Spican und David Mische zuerst mit einem Zwei-auf-Eins und anschließend Kames auf Zuspiel von Alexander Henkel mit einem knallharten Direktschuss. Bis zum Drittelende erhöhte der ERC mit zwei weiteren Treffern auf 8:1. Die Torschützen waren Stransky mit einem strammen Schlenzer und Mische, der von Havlicek mustergültig bedient wurde.

Im Schlussabschnitt nahm sich der ERC etwas zurück und beschränkte sich weitestgehend darauf, den Spielstand zu verteidigen. Inzell kam jetzt wieder besser in die Partie, scheiterte aber immer wieder am erneut gut aufgelegten ERC-Schlussmann Calvin Stadelmann. Den Schlusspunkt setzten die Hausherren in Person von Christian Engler, der die brillante Vorlage von Ondrej Havlicek zum 9:1-Sieg versenkte. ERC-Coach Peter Waibel zeigte sich nach der Partie sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, mahnte aber zur Vorsicht vor dem zweiten Duell in Inzell. Am 25. Februar könnte die Entscheidung über das Weiterkommen bereits fallen. „Dort herrschen andere Gesetze. Die vielen Überzahlsituationen wird es dort nicht mehr geben“, sagte Waibel.