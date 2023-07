Die beste Hotelfachfrau Bayerns kommt aus dem Allgäu

Die Allgäuerin Katharina Walk ist die beste Hotelfachfrau Bayerns. Dem Team aus Immenstadt fehlt sogar nur ein Punkt zum Gesamtsieg.

18.07.2023 | Stand: 07:47 Uhr

Die beste Hotelfachauszubildende Bayerns kommt aus dem Oberallgäu. Wie die Berufsschule Immenstadt mitteilt, siegte Katharina Walk vom Hotel „Bergkristall“ in Oberstaufen bei einem Wettbewerb der gastronomischen Berufe in Nürnberg. Dort traten nach der Corona-Pause erstmals wieder die besten Azubis gegeneinander an, um ihre Leistungen und Kenntnisse unter Beweis zu stellen. In der Teamwertung verfehlte das Team der Berufsschule Immenstadt nur um einen Punkt den Gesamtsieg, teilt Fachbereichsleiter Manfred Ecker mit.

Als Hotelfachfrau hatte Walk eine Marketingaufgabe zu bearbeiten, einen Verkaufstisch zu gestalten. Sie überzeugte die Jury sowohl im praktischen Teil als auch in der Theorie. Dadurch sicherte sie sich den ersten Platz und darf sich nun bayerische Jugendmeisterin im Hotelfach nennen. Das eröffnet ihr die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft in Bad Godesberg.

Hotel Bergkristall in Oberstaufen mit bester Auszubildenden

Auch die anderen Teilnehmer der Berufsschule Immenstadt meisterten ihre Aufgaben. Am Nachmittag des ersten Wettbewerbstages wurden alle Teilnehmer in einem schriftlichen Test auf Herz und Nieren geprüft. Anschließend mussten sie Waren und Lebensmittel aus ihrem jeweiligen Fachgebiet erkennen und zuordnen.

Finn Haake vom Hotel Exquisite in Oberstdorf beeindruckte die Jury am nächsten Tag dann mit einem laut Ecker sagenhaften Gourmetmenü. Er musste aus einem vorgegebenen Warenkorb mit Hähnchen, Emmer, Seezungen und Karamell-Kuvertüre ein Vier-Gang-Menü zaubern. Alle vier Gänge bestachen nach Angaben des Fachbereichsleiters in Geschmack, Optik und Kreativität.

Als Restaurantfachfrau zeigte Chaterine Nababan vom Panorama Hotel Oberjoch ihr Können. Zu ihren Aufgaben gehörte das Vorbereiten des Restaurants und Eindecken der Festtafel sowie das Servieren des Galamenüs. Nababan arbeitete eng mit Hotelfachfrau Walk zusammen. Beide überzeugten laut Ecker mit Charme, Herzlichkeit und Liebe zu ihren Berufen.

