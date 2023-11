Nach Brand vom "Mohrenwirt": Kranzegger wollen ein Dorfgemeinschaftshaus

Sieben Kranzegger Vereine mit 900 Mitgliedern machen sich für einen Ort zum Zusammenkommen und für Veranstaltungen stark. Was der Bürgermeister dazu sagt.

06.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

In einem offenen Brief an den Bürgermeister und den Gemeinderat Rettenberg bitten mehrere hundert Einwohner (nicht nur) aus Kranzegg um Unterstützung für den Ortsteil. Sieben Vereine und Vereinigungen haben sich zusammengetan und schreiben von "großer Ratlosigkeit" seit der Feuerkatastrophe am Ostermontag im Gasthof "Mohrenwirt", der Dorfwirtschaft mit großem Saal. Dem Sozialleben im Dorf sei durch den Brand die letzte Heimat genommen worden. Davor sei bereits durch die Stillegung der Grüntenlifte und des Restaurants Jagdhütte immer weniger im Dorf los gewesen. Ziel sei es nun, ein Gemeinschaftshaus zu bauen, in dem alle Vereine ihren Platz finden. Demnächst sollen dem Gemeinderat Unterschriftensammlung und offener Brief überreicht werden.

Nach Brand in "Mohrenwirt: Schützen verlieren Trainingsort

"Es ist eine Bitte an die Gemeinde", betont Stephan Auer, einer der Mitverantwortlichen vom Schützenverein und erzählt, dass der Schießstand der Schützen jahrzehntelang im Keller des Mohrenwirts war, also mitten im Dorf. Jetzt trainierten die Kranzegger einmal pro Woche bei den Kollegen in Rettenberg. "Dafür sind wir unendlich dankbar", sagt Auer. Das dürfe aber kein Dauerzustand werden.

Stephan Auer von den Kranzegger Schützen. Bild: Auer/privat

"Wir haben viele Jugendliche, die wollen zum Training laufen." Ähnlich sei es mit den vielen älteren Kranzegger Schützen. Die Geselligkeit nach dem Training werde groß geschrieben. Ein Dorfverein brauche die Möglichkeit, auch im eigenen Dorf trainieren zu können.

Der Trainer der Jugend, Seppi Maushart, könne zudem nicht in Rettenberg das Training leiten. "Er sitzt im Rollstuhl und dort geht es Treppen hinab." Die Schützen gehörten zum Dorf, sie seien eine Art "Dorferhaltungsverein", sagt Auer. Die Wertschätzung fürs Ehrenamt dürfe nicht nur eine Worthülse der Politiker sein.

Vereine fordern Dorfgemeinschaftshaus in Kranzegg

Dieser Meinung ist auch der Vorstand der Schützen, Helmut Frommknecht. "Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht." Es sei auch nicht klar, ob Familie Rothärmel den Mohrenwirt an gleicher Stelle mit Saal wieder aufbaut. Familie Rothärmel bestätigt das auf Anfrage der Redaktion. "Wir hoffen aber zumindest wieder auf eine Wirtschaft im Dorf", sagt Frommknecht. Jetzt gebe es nur "den Bernardi Bräu am Kammeregg oben". Im Dorf selber sei nichts. Der Sparclub Kranzegg, dem Frommknecht auch angehört, treffe sich seit Monaten in der Garage des Vorsitzenden, Peter Pommer. Das sei ganz nett, aber eben nicht vergleichbar mit einer Wirtschaft oder einem Vereinehaus. Viele Jahrzehnte fanden die regelmäßigen Sparclub-Treffen zuvor beim Mohrenwirt statt.

Das ehemalige Restaurant Jagdhütte in Kranzegg ist schon lange geschlossen. Bild: Benjamin Liss

Die ehemalige Jagdhütte mit dem danebenliegenden Veranstaltungssaal Geißenstadl wäre eine mögliche Alternative für Vereine. Doch seit zwei Jahren geht dort nichts mehr. Der Gasthof ist zu. Der Saal auch. Das Anwesen wird seit Monaten auf einem Immobilien-Portal zum Verkauf angeboten. Die Verkäufer und Noch-Besitzer wollen aber nicht, dass dort wieder ein Lokal mit Saal eröffnet wird. Das bestätigt Rettenbergs Bürgermeister Nikolaus Weißinger.

Gemeinde muss viel Geld investieren

Er verweist auf die Millionen schweren Aufgaben, die die kommenden Jahre in der Gemeinde anstehen. Neben der Ortsumfahrung sei das vor allem der Hochwasserschutz. Auch ein riesiger Wasserhochbehälter sei am Breitenstein geplant. Der soll Kranzegg und Vorderburg künftig sicher mit Trinkwasser versorgen. Auch da müsse die Gemeinde viel Geld investieren.

Weißinger spricht von einer "super Dorfgemeinschaft" in Kranzegg. Viele Jüngere würden sich engagieren, unter anderem im Dorfverein. Der Zusammenhalt beim Viehscheid, der dieses Jahr nach einer Pause wieder stattfand, sei ebenfalls groß gewesen. Und natürlich bräuchten die Trachtler und der Theaterverein wieder eine Bühne. Das sieht er schon auch so, lässt aber durchblicken, dass es wohl aus Kostengründen keine schnelle Lösung geben wird.

Nach Rettenberg ausweichen

"Jeder große Ortsteil in Rettenberg hat die Möglichkeit, zum Zusammenkommen", sagt Florian Burger, Kranzeggs Feuerwehrkommandant.

Feuerwehrkommandant Florian Burger macht sich auch stark für ein Vereinehaus in Kranzegg. Bild: Feuerwehr Kranzegg

Derzeit würden die Kranzegger Feuerwehrler bei kleineren Zusammenkünften im Feuerwehrhaus bleiben, für größere Veranstaltungen fehle ein Saal. Dann heißt es nach Rettenberg ausweichen, in den Engel-Saal. Burger hebt den Zusammenhalt und die Solidarität unter den Vereinigungen im Dorf hervor. Am offenen Brief beteiligt sind neben den Feuerwehrlern der Heimatverein, der Sparclub und der Schützenverein, die Trachtler, der Dorfverein und der Theaterverein.

Sieben Vereine mit über 900 Mitgliedern

"Insgesamt sieben Vereine mit über 900 Mitgliedern sorgen für ein gesundes und nachhaltiges Vereinsleben", heißt es im offenen Brief. Alle Vereine würden schon lange nach Flächen und Räumlichkeiten suchen, um ihr ganzes Inventar unterstellen zu können und "nicht an vielen Orten privat verteilen zu müssen". Ein Gemeinschaftshaus soll zu einem Treffpunkt für alle Vereine werden. Auch Grillfeste, Heimatabende, Maibaumfeste und weitere Veranstaltungen sollen dort stattfinden können. Die Vereine hoffen auf "vollste Unterstützung der Gemeinde", alleine könnten sie diesen Kraftakt nicht stemmen. Aber, "wir wollen natürlich viel Eigenleistung einbringen", sagt Stephan Auer und blickt ein paar Jahre voraus. "2028 feiern die Kranzegger Schützen ihr 150-jähriges Bestehen. Es wäre super, wenn das in einem Vereinehaus stattfinden könnte."

Aber natürlich sei auch ganz entscheidend, was die Familie Rothärmel nach dem Brand ihres Gasthauses "Mohrenwirt" vorhat.