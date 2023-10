"Kein schönes Bild!" Sonthofen bringt Bewegung in die Planungen am Wonnemar

Es soll sich wieder was tun auf der Baustelle am Wonnemar. Die Stadt kritisiert zwar die Pläne, gibt aber dennoch Gas. Und zwar aus diesem Grund.

31.10.2023 | Stand: 05:24 Uhr

Es kommt Bewegung ins Wonnemar in Sonthofen – wenn auch nur langsam. Bekanntlich will die Interspa-Gruppe für unterschiedliche Projekte etwa 13 Millionen Euro in das Freizeitbad investieren.

Zwei Projekte erhalten Genehmigung

Das neue Kinderland und die Saunaerweiterung (wir berichteten) wurde nach Angaben von Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm Ende der vergangenen Woche zwar genehmigt, das Gelände im Süden des Areals liegt im Um- und Ausbau allerdings weiter brach. Die Erdhügel sind seit dem Bautsopp im Frühjahr inzwischen wieder bewachsen, einladend ist der Anblick nicht.

Ein Zustand, der vor allem Wilhelm ein Dorn im Auge ist. „Es ist kein schönes Bild, das das Gelände nach außen abgibt. Das dauert schon viel zu lange an und muss irgendwann auch mal erledigt werden“, sagt Wilhelm. „Die Baustelle ist nun seit mehreren Monaten in diesem Zustand und wir müssen schauen, dass wir hier Bewegung in die Sache bringen. Auch, damit Sonthofen mit Blick auf die Therme in Oberstdorf konkurrenzfähig bleiben.“

Stadtrat kritisiert und stimmt dennoch zu

Während die Wonnemar-Investoren und Betriebsleiter Markus Schelle bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht für eine Stellungnahme zur Verfügung standen, beschleunigte der Sonthofer Stadtrat nun die Pläne im Rahmen seiner Möglichkeiten. Denn bereits der Bauausschuss hatte den im August vorgelegten Bauantrag zur „Attraktivierung der bestehenden Außenspielflächen“ stark kritisiert und als nicht ausreichend angesehen.

Dieser soll im Vergleich zu den Plänen im Frühjahr, bei denen das Fitnessstudio, ein erweiterter Ruheraum, die neue Saunahütte und das Kinderspielland durchgewunken wurden, zu ungenau gewesen sein.

„Das Hauptproblem aus unserer Sicht war, dass der Bauantrag, der vorgelegt wurde, nicht die Qualität hatte, die man bei Planungen dieser Größenordnung vorfindet“, kritisiert Sonthofens Rathauschef Christian Wilhelm. „Die Detailtiefe hat klar gefehlt: Es waren keine Höhen erkennbar, keine Details zu den Bäumen, auch nicht zu den einzelnen Spielflächen.“

Pläne seien zu ungenau

Konkret sei der vorgelegte Plan zu ungenau gewesen und im Widerspruch zum Freiflächengestaltungsplan vom April dieses Jahres gestanden. So würden beispielsweise zwei Spielgeräte in die geplante Baumreihe, zwei weitere in die geplanten Gehölzer ragen.

„Wir mussten präzise sein und auf mehr Detailtiefe achten, weil das Wonnemar mittelfristig sehr viel vor hat“, ergänzt Wilhelm. „Außerdem hat der Stadtrat einen Prüfungsauftrag und da haben wir in so einer Angelegenheit die Chance, klare Kante zu zeigen.“

Diese allerdings hat nicht mehr als symbolischen Charakter. Denn die Verwaltung der Stadt forderte beim Landratsamt zwar ausführliche Planunterlagen an, bekam aber postwendend einen Korb mit dem Hinweis, dass keine weiteren Unterlagen erforderlich seien.

Bürgermeister Wilhelm: "Werden in Gespräche gehen"

Da das Landratsamt genehmigungspflichtig ist und die Kommune nicht mehr als ihr Einvernehmen erteilen kann, musste die Stadt in den sauren Apfel beißen.

Der Stadtrat stimmte nach teils hitzigen Diskussionen unter Gegenstimmen der „Grünen“ letztlich doch zu. Sprich: Auf das Verfahren haben die Sonthofer Einwände ohnehin keine Auswirkung.

Eine Anfrage unserer Redaktion zu detaillierten Angaben der Spielgeräte sowie zu einer Zeitschiene der Vorhaben blieb von den Investoren des Freizeitbades bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet. „Es ist mehrheitlich so entschieden worden und nun müssen wir davon ausgehen, dass das Projekt am Ende gestalterisch seine Qualitäten haben wird“, sagte Wilhelm und kündigte an. „Aber wir werden sicher noch in die Gespräche mit den Investoren gehen, um uns den Erbbaurechtsvertrag im Detail anzusehen.“