Kein Taxi-Betrieb in Oberstaufen: Gastronomen und Gäste sind unzufrieden

Wie steht es um die Personenbeförderung in Oberstaufen? Hoteliers beklagen, dass sich die Lage seit dem Aus von Taxi Huber vor gut zwei Monaten deutlich verschlechtert hätte. „Meine Kollegen wie auch ich sind verwundert sowie entsetzt und verärgert über die aktuelle Situation im Ort“, sagt Armin Hollweck, Betreiber des Hotels Adler in Oberstaufen und Oberallgäuer Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga).

„Wir verstehen nicht, wie ein Taxi-Unternehmer so kurzfristig seinen Betrieb einfach einstellen kann und dass im Rahmen einer Konzessionsvergabe keine entsprechenden Fristen zur Einstellung des Betriebes fixiert sind“, kritisiert Hollweck. Er kann nachvollziehen, dass man so schnell kein neues Taxiunternehmen findet. Doch für die Betriebe sei es wichtig, langfristig planen zu können.

Hoteliers und Gastronomen in Oberstaufen sind sehr unzufrieden

Der Gastronom glaubt, dass sich die Situation in den nächsten Wochen – mit der beginnenden Hauptsaison – weiter zuspitzen wird. Denn vor allem im Sommerhalbjahr wollen Touristen die beliebten Gastronomie-Betriebe besuchen. „Viele wandern zu Fuß dorthin, möchten dann aber nach der Einkehr zurück zur Unterkunft gefahren werden“, sagt Hollweck.

Ganz extrem sei die Situation für die Nachtlokale. „Nach den Problemen durch die Pandemie müssen sie nun auch auf die Ausflügler aus der näheren Umgebung verzichten, die nach dem Besuch nicht wissen, wie sie heimkommen sollen“, sagt Hollweck. Hier seien starke Umsatzeinbußen zu befürchten – auch für Einzelhändler und Gastronomen. Das führe auch dazu, dass Gäste von außerhalb liegenden Unterkünften gar nicht mehr in den Ort kommen beziehungsweise woanders buchen. „Und manche Gäste, die im Ort wohnen, besuchen die Außengastronomie nicht mehr.“

ÖPNV in Oberstaufen: Angebot wird erweitert

Öffentliche Verkehrsmittel seien ein gutes Angebot, um tagsüber von Oberstaufen nach Immenstadt, Isny, Lindau sowie nach Steibis zu kommen. „Für einen normalen Tagesausflug – etwa an die Bergbahn – reicht dieses Angebot völlig“, sagt Hollweck. Doch Unterkunfts- und Gastronomiebetriebe, die nicht an der Bergbahn oder im Ort liegen, seien mit dem ÖPNV nicht zu erreichen. „Außerdem möchten unsere Gäste nicht von einem Fahrplan abhängig sein, wenn sie zum Essen oder Tanzen gehen möchten.“

Auf Nachfrage unserer Redaktion sagt Oberstaufens Bürgermeister Martin Beckel, dass es „gute Gespräche“ von Gemeinde und Tourismus-Eigenbetrieb mit den Busunternehmen gegeben habe. „Der Ortsbus fährt ab Mitte Mai in dichterer und verlässlicherer Taktung“, sagt Beckel. In Ergänzung zum bisherigen Angebot gebe es nun zwei zusätzliche Routen. Eine als Direkt-Shuttle vom Bahnhof zum Hündle – dies werde nach exakter Fahrplanausarbeitung demnächst vorgestellt. „Darüber hinaus fährt der Bus nach Steibis bereits schon seit Weihnachten von Donnerstag bis Samstag jetzt auch in den Abendstunden bis 21.45 Uhr – bei Bedarf auch nach Aach“, sagt Beckel. Außerdem sei fest geplant, im Rahmen eines „Interreg-Projekts“ in Kooperation mit dem Landratsamt Oberallgäu die Linie über Aach nach Österreich auszubauen und damit deutlich attraktiver zu machen.

Vor Kurzem hat die Marktgemeinde zudem in den Ortsteilen Steibis, Thalkirchdorf, Aach und Kalzhofen sowie am Bahnhofsplatz im Rahmen des Oberallgäuer Kooperationsprojekts fünf Mitfahrbänke aufgestellt. „Wenn das Angebot angenommen wird, werden wir über eine Ausweitung des Systems auf andere Ortsteile nachdenken“, sagt Beckel.

Bislang kein Interesse von Taxi-Unternehmen an Konzessionen in Oberstaufen

In Oberstaufen gibt es zudem einen privat betriebenen Shuttle-Service. „Dieser ist auf Zuruf erreichbar – aber eben auch nicht immer“, sagt Hollweck. Außerdem habe der Anbieter nur zwei Fahrzeuge im Einsatz. Das könne die Nachfrage bei Weitem nicht abdecken. „Deshalb gibt es regelmäßig Beschwerden und auch Unverständnis vonseiten unserer Gäste“, sagt Hollweck.

Die Suche nach einem neuen Taxiunternehmen gestalte sich derweil schwierig, sagt der Rathauschef. Die Taxikonzessionen vergibt das Landratsamt. Mit der Geschäftsaufgabe von Taxi Huber seien neun Taxikonzessionen an die Behörde zurückgegeben worden, wonach nun insgesamt „elf Genehmigungen für den Betriebssitz Oberstaufen frei sind“, antwortet das Landratsamt auf Nachfrage. Auf der Warteliste stehen derzeit zwei Bewerber. „Beide Unternehmen möchten von ihrem Wartelistenplatz derzeit keinen Gebrauch machen“, heißt es weiter. Sollte einer der Bewerber doch Interesse haben, könne eine Genehmigung innerhalb von zwei Wochen erteilt werden.

