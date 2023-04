Keine festen Unterkünfte mehr: Im Oberallgäu gibt es nur noch ein Zelt für Geflüchtete

Maximal 120 Ukrainer sollen in Immenstadt vorübergehend in einem Leichtbauzelt unterkommen. „Wir fühlen uns von Berlin alleingelassen“, sagt die Landrätin.

Es ist eine Notunterkunft, in der Menschen nur zehn bis 14 Tage bleiben sollen. Das betonten die Vertreter des Landratsamts, als sie am Freitag das Leichtbauzelt vorstellten, das in Immenstadt ab Mitte April Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen soll. Weil der Landkreis nur kurzfristig darüber informiert wird, wenn wieder ein Bus aus dem ukrainischen Kriegsgebiet im Oberallgäu eintrifft, „hatten wir keine andere Wahl, als eine solche Lösung zu suchen“, machte Landrätin Indra Baier-Müller deutlich. Denn Turnhallen, wie auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015, will der Landkreis nicht mehr belegen.

Zum ersten Mal hat der Landkreis zu dieser Notmaßnahme gegriffen „und das soll auch nur vorübergehend sein“, sagt Baier-Müller. Das Zelt sei nur für neun Monate gemietet und sie hoffe, dass es nicht diese ganze Zeit benötigt werde. Händeringend sucht das Landratsamt derzeit Wohnungen und Häuser oder freie Plätze wie in Oberstaufen, wo dann Container aufgestellt werden.

Denn eine größere Anzahl freier Plätze in festen Unterkünften „haben wir derzeit nicht“, erklärt Heinz Pesch, Leiter des Amts für Migration im Oberallgäu. Nach einem festen Schlüssel würden Geflüchtete von Deutschland aus auf die Bundesländer und von denen wiederum auf Landkreise und Kommunen verteilt. „310 Menschen aus der Ukraine müssen wir im Oberallgäu aufnehmen, 160 sind bereits angekommen“, sagt Pesch. Demnächst würden weitere 150 erwartet. „Da können wir nichts machen – die kommen, auch wenn wir keine Unterkünfte haben“, stellt die Landrätin klar.

Wenn die Busse eintreffen, werden die Geflüchteten zunächst im Landratsamt zentral erfasst und alle Formalitäten geregelt. „Da bauen wir eine Straße mit Beratungstischen auf“, sagt Pesch. Dort seien auch mehrere Dolmetscher vorhanden. Danach werden sie in das Zelt gebracht. Die Kosten dafür übernimmt der Freistaat. In der Zeit, in der sie in Immenstadt sind, kümmere sich die Kreisbehörde um eine feste Unterkunft. Pesch: „Vorher geht das nicht, weil wir nicht wissen, ob ganze Familien oder Einzelpersonen kommen.“

Im Zelt in Immenstadt gibt es eine 24-Stunden-Betreuung durch Mitarbeiter von Allgäu Medical, erläutert Geschäftsführer Wolfgang Strahl. Das Essen liefere MSA an: morgens ein Frühstücksbuffet, mittags warm und abends Suppe und Brotzeit. Allgäu Medical habe bereits Erfahrung mit der Betreuung Geflüchteter: ab 2015 mit Asylbewerbern und seit vergangenem Jahr mit Ukrainern – erst in Heimenkirch, jetzt in Kempten.

„Wir sind froh, dass wir eine Organisation mit dieser Erfahrung haben, die uns unterstützt“, sagt die Landrätin. Auch über „den Schulterschluss mit den Oberallgäuer Kommunen“ sei sie dankbar: „Da ziehen alle mit, auch wenn kleinere Gemeinden natürlich weniger Möglichkeiten für Unterkünfte haben.“ Von Berlin „fühlen wir uns alleingelassen“, übt Baier-Müller scharfe Kritik an der Bundesregierung: „Die hören uns nicht mal zu und suchen schon gar nicht mit uns nach Lösungen.“ Und irgendwann sei die Grenze erreicht.

Dass es dabei auch an der Kommunikation hapere, bestätigt Strahl. So sei bei der Ankündigung eines Busses mit Geflüchteten von einer Frau „mit gynäkologischen Problemen“ die Rede gewesen. Als der Bus in Kempten ankam, handelte es sich um eine Hochschwangere, deren Fruchtblase bereits geplatzt war, und die gerade noch ins Klinikum gebracht werden konnte. Mitunter gebe es auch Dramen: Eine Frau, die mit ihren Kindern aus der Ukraine geflohen war, saß todtraurig in der Ecke. Schließlich erzählte sie, dass ihr 17-jähriger Sohn an der Grenze zurück musste. Er wird in einigen Monaten 18 und müsse dann in den Krieg.

Laut Landratsamt gibt es derzeit im Oberallgäu rund 1500 Ukrainer, von denen etwa 950 privat untergebracht sind. Außerdem hat der Landkreis 980 weitere Geflüchtete aufgenommen, die Asyl beantragt haben. Bei 500 von ihnen läuft das Asylverfahren noch, 230 sind geduldet und 250 haben Asyl erhalten, aber wegen der Wohnungsknappheit keine eigene Bleibe gefunden. Für sie betreibt der Landkreis 45 Unterkünfte mit knapp 1700 Plätzen. In dem Zelt in Immenstadt können maximal 120 Personen unterkommen. Dort gibt es Schlafräumen mit je acht Betten (als Stockbett), Toiletten- und Duschanlagen, einen Essbereich sowie Besprechungszimmer und Lagerräume.

