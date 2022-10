"Keine Steine in den Weg legen": Wechselbrisanz in Sonthofen vor dem Gipfeltreffen

Vor dem Gipfeltreffen mit Kaufering sorgen zwei wechselwillige Spieler für Diskussionsstoff beim FCS. Trainer Benjamin Müller fürchtet keine Unruhe.

07.10.2022 | Stand: 20:19 Uhr

Sie biegen auf die Zielgerade der Hinrunde ein – da kommt ein Spitzenspiel zur rechten Zeit. Wenn der 1. FC Sonthofen am Samstag ab 14.30 Uhr den VFL Kaufering in der Baumit-Arena empfängt, fordert der Tabellenzweite (28 Punkte) den Spitzenreiter Kaufering (29, ein Spiel mehr) zum Gipfeltreffen der Landesliga. Bei den Kreisstädtern von Trainer Benjamin Müller klaffen Anspruch und Realität, Leistungen und Resultate aber bisweilen auseinander – oder? „Absolut nicht“, sagt der 40-jährige Coach. Vor dem Gipfeltreffen steht Müller Rede und Antwort – auch zu zwei brenzligen Personalien im Kader.

Herr Müller, es stehen die letzten fünf Spiele der Hinrunde an – wie fällt Ihre Zwischenbilanz aus?

Benjamin Müller: Ich bin durchaus zufrieden, weil wir nur ein schlechtes Spiel hatten – das 0:1 gegen Kempten. Ansonsten hatten wir gute Auftritte, auch bei unseren beiden anderen Niederlagen. Wir können also zufrieden sein.

Einen richtigen Lauf, um sich abzusetzen, das hatte Kapitän Wiedemann zuletzt gefordert, hatte Ihr Team aber noch nicht…

Müller: Na ja, wir hatten zwischenzeitlich fünf Spiele ohne Niederlage. Ehrlich: Ich verliere lieber mal ein Spiel, bevor ich mich mit sieben Unentschieden durchkämpfe. Da trittst Du eher auf der Stelle.

Trotzdem hat man das Gefühl, dass Sie, wann immer ein Lauf beginnt, eine Pleite kassieren ...

Müller: Wir hatten nie einen Knick in der Leistung. Insofern waren das nie Schwächen – wir haben nur die Chancen einfach nicht genutzt. Das lag meist an der Tagesform oder an der individuellen Qualität.

Hat die Derby-Pleite gegen Kempten eine besondere Rolle gespielt?

Müller: Nein. Aber vielleicht hat die Mannschaft einen Weckruf gebraucht, damit wir nicht schwerfällig werden. Wir spielen dieses Jahr dominant, so gut wie immer gegen tief stehende Mannschaften.

Lesen Sie auch

Handball Dietmannsried/Altusried startet in die Handball-Saison

Sie sind das stärkte Auswärtsteam, in der Heimtabelle aber nur auf Rang sechs. Woran liegt das?

Müller: Das sagt nichts aus, finde ich. Zumindest kann ich es mir nicht erklären. Im Vorjahr war es umgekehrt und da hatten wir auch keine Erklärung. Bei den Jungs ist mir nichts aufgefallen.

Alles in allem: Liegen Sie im Soll?

Müller: Ja, zu 90 Prozent.

Wie steht es um das Personal?

Müller: Im Prinzip gut. Tobias Schmölz (Syndesmosebandriss) fällt noch eine Weile aus. Tim Lorenz steigt nach dem Ermüdungsbruch wieder ein und Felix Schulla ebenso. Auch Markus Notz, er ist ein unheimlich wichtiger Spieler für uns, ist momentan sehr stabil.

Das sah im Vorjahr anders aus...

Müller: Das ist zum Teil auch Glück – Schmölz’ Verletzung ist zustande gekommen, weil er am Rasen hängen geblieben ist. Das kann man nie beeinflussen. Aber muskuläre Verletzungen halten sich in Grenzen, da haben wir bisher Glück. Und wir geben den Spielern vor, dass die diszipliniert arbeiten.

Dafür gibt es im Kader – zu dem Zeitpunkt ungewohnt – Veränderungen. Markus Sichler verlässt Ihr Team. Wie kam es dazu?

Müller: Markus möchte nicht mehr so ambitioniert wie in Sonthofen Fußballspielen, er will kürzertreten. Deshalb hat er uns darum gebeten, in Oberstdorf zu spielen. Der Verein hat dem stattgegeben. Er hatte zwar bei uns zugesagt, aber wir haben einen breiten Kader, da schiebt ihm niemand einen Riegel vor. Und ich lege niemandem Steine in den Weg, wenn er weg möchte.

Am Donnerstag veröffentlichte Fortuna Regensburg aus dem Nichts auch noch einen Artikel über die Verpflichtung von Tom Liebherr. Was sagen Sie dazu?

Müller: Ehrlich gesagt, wurde ein Artikel veröffentlicht, dessen Inhalt ich selbst erst dann gelesen habe. Mehr weiß ich dazu nicht.

Bringen solche News Unruhe?

Müller: Absolut nicht. Wenn man die Mannschaft darüber offen aufklärt, ist alles gut.

Wie zufrieden sind Sie bisher mit den jungen Spielern im Team?

Müller: Sehr, sehr zufrieden. Auch wenn Lorenz und Schulla verletzt waren, sie schlagen sich super. Pirmin Wegele macht seine Sache hervorragend. Wir probieren es weiter, Spieler aus der A-Jugend zu integrieren. Das Gute ist: Man kann das bedenkenlos machen.

Ihre persönliche Überraschung der Saison?

Müller: Buron Aurhammer, weil er mit 17 Jahren – obwohl er in den Vorjahren wenig Spielpraxis hatte – schon ein sicherer und selbstbewusster Rückhalt ist. Das hätte ich ihm jetzt noch nicht so zugetraut.

Sie legen in der Regel ein besonderes Augenmerk auf die Defensive; und stellen nun die Beste der Liga. Wie zufrieden sind Sie damit?

Müller: In der letzten Reihe sehr, aber die Offensivspieler sind mir manchmal noch zu nachlässig in der Arbeit nach hinten.

Und das Fußballerische?

Müller: Wir arbeiten viel an der maximalen Zielstrebigkeit vor dem Tor. Wir müssen die Mannschaft dazu ermutigen, den Abschluss zu suchen, beispielsweise sich aus der Entfernung zu trauen, auch wenn nicht das hundertprozentige Fenster da ist.

Nun kommt Kaufering zum Gipfeltreffen. Was erwarten Sie?

Müller: Es ist ein absolutes Topspiel. Viele haben vor der Saison nur von unserem starken Kader gesprochen. Aber wenn man die Liga kennt, sieht man, wie viele ehemalige Regionalliga- und Bayernliga-Spieler Kaufering hat. Sie zehren noch vom Schwung aus dem Aufstieg und haben unglaubliches Selbstvertrauen. Ich glaube, dass es ein rasantes Spiel mit vielen Strafraumszenen wird.