"Keiner in Normalform": Sonthofer Basketballer erleben Debakel

Die personell arg gebeutelten Basketballer des TSV Sonthofen gehen im Spitzenspiel der Bezirksoberliga gegen Ingolstadt unter. Beim 56:95 erwischt der Aufsteiger einen gebrauchten Tag. Ein Ausfall schmerzt besonders.

23.10.2023 | Stand: 17:25 Uhr

Das Gipfeltreffen wurde zu einem Klassenunterschied: Personell arg gebeutelt unterlagen die Basketballer des TSV Sonthofen dem PSV Ingolstadt im Spitzenspiel der Bezirksoberliga auf heimischem Parkett unerwartet deutlich mit 56:95 (36:41).

Drei Leistungsträger fehlen - Trainer findet deutliche Worte

Dabei mussten die Oberallgäuer im Duell der beiden zuvor noch ungeschlagenen Teams auf Patrick Kristofic, Sinan Özdil und Mirza Ibrakic verzichten. „Jeder in unserem Team hatte einen gebrauchten Tag und keiner war in seiner Normalform. Dazu kommt, dass einige wichtige Leute gefehlt haben – und das erklärt schon viel bei dieser deutlichen Niederlage“, sagte Spielertrainer Tim Eisenhauer

Dabei boten die beiden Kontrahenten anfangs noch ein munteres Spiel mit vielen Würfen aus der Distanz. Das Offensivfeuerwerk „eskalierte“ aber rasch in einem hektischen Spiel, in dem kein Team die Kontrolle erobern konnte. Doch nach einer zwischenzeitlichen 13:12-Führung verlor Sonthofen nach und nach die Ordnung in der Offensive und geriet bis zur ersten Viertelpause mit 13:19 in Rückstand.

Früh in der Partie wurde deutlich, dass der TSV den Ingolstädter Ausnahmespieler Thomas Grigorakos nicht in den Griff bekam. Der Flügelspieler ragte am Ende mit 37 Punkten heraus.

Ein Ausfall nach der Pause schmerzt besonders

Sonthofen traf in der Folge offensiv oft die falschen Entscheidungen, spielte die körperlichen Vorteile von Noa Hüper und Milan Lipp zu selten aus und bekam Ingolstadts Grigorakos nicht zu fassen. Dank zwei herausragender Aktionen von Fabian Ullmann, defensiv wie offensiv, ging es für den TSV dennoch „nur“ mit einem Rückstand vom 36:41 in die Pause.

„Wir haben leider viel unter dem Korb liegengelassen, sonst wären wir sogar noch vor der Pause in Führung gegangen“, sagte Eisenhauer. „Danach hat uns der frühe Ausfall von Fabian Ullmann und die Umstellung Ingolstadts auf Zonenverteidigung das Genick gebrochen. Wir konnten aus der Distanz nicht überzeugen.“

Denn das vierte und fünfte Foul für Ullmann innerhalb von nur fünf Sekunden früh im drittel Viertel schwächte das Sonthofer Team entscheidend und war der Knackpunkt der Partie. Der TSV tat sich gegen die Zonenverteidigung schwer, freie Würfe zu kreieren. Und wann immer der TSV wieder den Anschluss zu finden schien, dämpfte Grigorakos mit seiner individuellen Klasse die Hoffnungen. Nach 24 Spielminuten stand es bereits 38:50 aus Sonthofer Sicht – dieser Rückstand wuchs bis zum Schlussviertel auf 47:69 an.

Eisenhauer: "Kein Beinbruch"

In diesem wechselte Eisenhauer bunt durch, gewährte den jungen Spielern etliche Einsatzminuten und sah mitunter selbst von der Bank aus mit an, wie sein TSV über 51:80 mit dem deutlichen 56:95 die erste Saisonniederlage kassierte.

„Diese Niederlage ist vor allem in der Höhe und gerade zuhause überhaupt nicht schön, aber das ist auf der anderen Seite auch kein Beinbruch“, sagte Eisenhauer. „Wir sind als Aufsteiger mit zwei Siegen und einer Niederlage – und das, trotz einiger Ausfälle – gut gestartet. Insofern ist nichts Dramatisches passiert.“

Am kommenden Wochenende ist Sonthofen spielfrei, ehe es am 5. November zu den noch sieglosen Sportfreunden Friedberg geht.