Kemptenerin gewinnt Poetry Slam zum Abschluss eines Oberstdorfer Festivals

Mit nachhaltigen Tipps ihrer Großmutter gewinnt Gwen Boss den Poetry Slam der Oberstdorfer Kleinkunsttage. Das Festival hat Kabarett, Konzert und mehr geboten.

Eigentlich unverständlich für uns Allgäuer ist ein manchmal destruktiver Blick auf das Schwäbische, und doch begeisterte das schwäbische Comedy-Duo „Pfefferle und Ernst“ mit Witz und Darlegung von den Untiefen menschlicher Schwächen das Oberstdorfer Publikum als Eröffnungsnummer am letzten der drei Oberstdorfer Kleinkunsttage.

So wortgewaltig die Schwaben waren, so trommelgewaltig war das Duo „Double Drum“ aus München. Mitreißend führte es in die Welt des Rhythmus. Die Instrumente bestanden dabei ebenso aus Baumarktgerätschaften wie aus professionellem Schlagzeug und Cajon.

Durch die Veranstaltung führte Colin Gardner, Mitveranstalter und Mitglied des in Sonthofen beheimateten Allgäu-Slam-Vereines. Gardner vermittelte sehr überzeugend seine Herzensangelegenheit: den die Kleinkunsttage beschließenden Poetry Slam, den Gwen Boss aus Kempten gewann.

Schauerliches zum Auftakt

Kaum unterschiedlicher konnten die an diesem Abend vorgetragenen Texte sein. Mit einer schauerlich-frostigen Geschichte, passend zu der hereinbrechenden Kühle der Abenddämmerung, eröffnete der Sonthofer Matze Mansion den Reigen. Es war eine vorweggenommene Halloweengeschichte in Reimform. Ein etwas spitzfindiger Text, aber doch mit dem Tenor, dass man „Horror“ genießen sollte.

Sein Gegenpart war die ebenso aus Sonthofen kommende „Zizzy“. Sie thematisierte menschlich Allzu-Menschliches. Zum Beispiel, dass wir Menschen oft nach außen etwas anderes darstellen, als wir wirklich sind. Zinnys Credo „Halte den Schein und Du bist nicht allein“ war eine leise Anklage an das gesellschaftliche Funktionieren-Müssen, bei dem oft das „Selbst“ auf der Strecke bleibt.

Ein Wettbewerb der Paare

Der Poetry Slam, der Autoren-Wettstreit, war diesmal ein Wettbewerb der Paare. Das Publikum bildete die Jury. Die Lautstärke des Beifalles, gemessen mit einem Dezibel-Gerät, entschied über das Weiterkommen ins Finale, dass Zizzy für sich entscheiden konnte.

"Wenn Krieg ein Gesicht bekommt"

Ines Strohmaier aus dem Kleinwalsertal eröffnete die zweite Paarung. Die Autorin führte einen Dialog mit der Natur, die sich erbost über die Behandlung durch die Menschen zeigte. Ines Strohmaier setzte sich als zweite Finalistin gegen Jason Boehner durch, dessen Thema „Zensur“ beinhaltete. Wie viel Rassismus beinhaltet das Wort „Zigeunerschnitzel“? Sind nicht auch viele Indianerfilme rassistisch einzuordnen? Seine Gedanken riefen zum Nachdenken auf, wie auch der finale Vortrag von Ines Strohmaier: Sie rührte an einen für Westeuropa seit 1945 vergessenen Aspekt: „Wenn Krieg ein Gesicht bekommt.“ Ihre Mitarbeit bei einer Flüchtlingshilfe im Tessin konfrontierte sie direkt mit Kriegsflüchtlingen, was sie sehr bildhaft und emotional vortrug.

"Die Negation der Negation"

Dem letzten Vortragspaar, Gwen Boos aus Kempten und dem Walser Ivica Mijajlovic, lag Persönliches am Herzen. Schulische Erinnerungen waren das Thema von Ivica Mijajlovic und im Besonderen, dass Mathe für ihn die Negation der Negation darstellte.

Dagegen ließ Gwen Boos, die spätere Siegerin des Wettbewerbes, in einer Liebeserklärung an die Oberstdorfer Landschaft, Erinnerungen an ihre in Oberstdorf lebende Oma aufleben, die sie als Kind oft besuchte. Dinge blieben ihr so in Erinnerung, die heute als nachhaltig gelten. Jedes Blatt Papier wurde glatt gestrichen, keine Tüte weggeworfen, aufgehoben für einen späteren Gebrauch. Das Publikum hat entschieden und Gwen Boos zur Siegerin gekürt. Zizzy bekam den zweiten Dezibel Ausschlag, und Ines mit ihren emotionalen Vorträgen verblieb Platz drei.

