Das Allgäulino in Wertach: Indoorspielplatz am Fuß des Grüntens

Was kann man bei schlechtem Wetter mit Kindern im Allgäu unternehmen? Ein Freizeit-Tipp für Familien ist der Indoor-Spielplatz Allgäulino in Wertach.

Ist das Wetter im Allgäu schlecht oder verregnet, stehen viele Familien vor der Frage: Was tun? Eine Möglichkeit für Familien mit Kindern bietet das Allgäulino in Wertach. Wir haben hier Öffnungszeiten, Preise, Möglichkeit für Kindergeburtstage, Corona-Regeln und alle wichtigen Fragen zur Indoor-Spielplatzhalle in Wertach im Allgäu zusammengefasst.

Was ist das Allgäulino?

Das Allgäulino ist ein Indoor-Spielplatz oder auch Hallenspielplatz mit einer angeschlossenen Gastronomie. Eltern können dort beispielsweise mit ihren Kindern hinfahren und während sich die Kleinen auf den verschiedenen Attraktionen herumtreiben, können die Eltern im Restaurant oder im Biergarten sitzen.

Wie sind die Öffnungszeiten im Allgäulino?

Der Indoor-Spielplatz hat aktuell unter der Woche von 14 bis 19 Uhr geöffnet und am Wochenende (Samstag und Sonntag) sowie an schulfreien Tagen von 10 bis 19 Uhr (Stand: 28. Februar 2022).

Was kostet ein Besuch im Allgäulino? Wie hoch sind die Eintrittspreise?

Für Kleinkinder unter drei Jahren verlangen die Betreiber einmalig 4,50 Euro. Für Kinder ab 3 Jahren kostet der Eintritt 8,50 Euro, Erwachsene zahlen 5,50 Euro. Kinder unter drei Jahren dürfen kostenlos in die Spielplatz-Halle. Sollte man dort einen Kindergeburtstag feiern wollen, muss man vorab auf der Website reservieren und dann kostet jeder Teilnehmer 12,50 Euro. Reservierungen für Tagestickets nehmen die Betreiber nicht an.

Welche Corona-Zugangsbeschränkungen gelten im Allgäulino?

Auf der Internetseite wird die 2G-Regel als Zugansbeschränkung ausgewiesen (Stand: 28. Februar 2022). Wer also Nachweisen kann, dass er vollständig geimpft oder genesen ist, darf ins Allgäulino. Neben dem Nachweis muss ein gültiges Ausweisdokument vorgelegt werden. Minderjährige Schüler und Schülerinne im Alter von 14 bis 17 Jahren sind unter Vorlage eines Schülerausweises von der 2G-Regel befreit. Außerdem gibt es für das Verhalten Indoor ein Hygienekonzept das etwa den gängigen Konzepten entspricht.

Welche Attraktionen gibt es im Allgäulino?

Kletterburg mit Rutschen, Airkanonen und Bällebad

10er-Trampolinanlage

kleine Spielzeug-Elektroautos

ein historisches Kinderkarussel

Riesenrutsche mit Kletterturm

Teufelsrad und Glücksleiter

Rollenrutsche

Hamsterrad

Spielbereich für Kleinkinder

Airhockey, Billard, Kicker, Tischtennis

Soccer- und Basketballfeld in der Halle

Beachvolleyballfeld vor der Halle

Wer sich das Allgäulino einmal genauer ansehen möchte, der kann auf Google einen digitalen Rundgang durch den Indoor-Spielplatz machen.

Wie komme ich zum Allgäulino?

Das Allgäulino steht in der Alpenstraße 20 in 87497 Wertach und ist mit dem Auto zu erreichen. Vor der Halle gibt es einen eigenen Parkplatz.

Einen Bahnhof gibt es in Wertach nicht. Von Kempten aus ist die Marktgemeinde per Öffentliche Verkehrsmittel nur mit dem Bus zu erreichen. Dazu kann man entweder aus Richtung Kempten oder aus Richtung Pfronten mit dem Zug zum Bahnhof in Oy fahren und von dort mit der Buslinie 85 nach Wertach.

