Kinderfest und Street-Food-Markt am Wochenende in Sonthofen

Gegen Ende der Woche ist wieder viel geboten in Sonthofen: Kinderfest und Street-Food-Markt finden nach der Corona-Pause wieder statt.

28.07.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Das beliebte Sonthofer Kinderfest findet nach der Corona-Zwangspause wieder statt: In der Innenstadt gibt es von Freitag, 29., bis Samstag, 30. Juli, laut einer Pressemitteilung ein buntes Programm. Mit dabei sind die Seifenblasenkünstlerin Maria Rinaldi sowie der Diabolospieler Laurin Weth, die am Freitag zwischen 13.45 und 17.30 Uhr abwechselnd ihr Können am Oberen Markt zeigen (am Samstag Maria Rinaldi zwischen 10 und 11.45 Uhr). Auf der Bühne am Althausplatz unterhält Zauberer Larry und der Broadway Joe bringt die Kinder in Mundart zum Lachen (am Freitag im Wechsel ab 13.30 Uhr und am Samstag ab 11 Uhr).

Kinder können sich beim Bungee-Trampolin austoben

In der gesamten Fußgängerzone gibt es Mitmach- und Bastelaktionen für Kinder. Austoben kann man sich beim Bungee-Trampolin, den Hüpfburgen, dem Tigerentenrodeo oder auf dem Kinderkarussell. Es gibt eine Kinderrallye, bei der Teilnehmer beim Absolvieren aller vier Stationen eine Kugel Eis bekommen. Auf dem Oberen Markt erwartet die Nachwuchssportler ein Riglet Park zum Sommer-Snowboarden und am Drogeriemarkt Müller lädt eine Pferdekutsche zu einer kleinen Rundfahrt ein. Zudem gibt es einen Kids Bike Parcours. Die Filmburg Sonthofen zeigt an beiden Tagen ausgesuchte Beiträge für den Nachwuchs.

Auch Streefood-Markt auf dem Rathausplatz Sonthofen

Zeitgleich findet von Freitag bis Sonntag jeweils ab 12 Uhr der Streetfood-Markt auf dem Rathausplatz statt. Am Samstag ist Familientag bis Mitternacht. Es gibt Rabatte für Familien mit Kindern.

