Kindergärten der Stadt: Warum Eltern und Erzieherinnen in Sonthofen mit der Teststrategie zufrieden sind

In Sonthofens Kindergärten Nord und Süd werden die Kinder vor Ort getestet. Eltern und Erzieherinnen sind vom Konzept positiv überrascht. Woran das liegt.

19.01.2022 | Stand: 19:00 Uhr

„Wir sind begeistert, dass unser Konzept so gut klappt“, sagt Jennifer Rupprecht, Leiterin des Kindergartens Nord in Sonthofen. Seit knapp zwei Wochen müssen sich Kinder vor Ort unter Beobachtung auf das Corona-Virus testen lassen oder ein Ergebnis von einer offiziellen Teststellen vorlegen – Schnelltests von zu Hause sind nicht mehr gültig (wir berichteten).

Was sich nach deutlich mehr Aufwand anhört, sei aber genau das Gegenteil, findet Benjamin Buhl. Sein Sohn besucht täglich den Kindergarten Nord und der Vater ist äußerst zufrieden mit dem Konzept, das die Stadt dort eingeführt hat. „Wir fühlen uns damit sicher, dass alle Kinder unter Beobachtung getestet werden“, erzählt Buhl. So entfalle für ihn auch der Stress zuhause, wenn er seinen Sohn dort testen müsse. „Aus Elternsicht ist es das Beste.“

Viele Eltern in Sonthofen bringen ihre Kinder vorbei, die in den vergangenen Monaten zuhause blieben mussten

Rupprecht sieht das ähnlich: Seit sie die „Teststraße“ im Kindergarten haben, brächten auch wieder Eltern ihre Kinder vorbei, die in den vergangenen Monaten zuhause bleiben mussten. „Das freut uns natürlich sehr, dass wir wieder mehr Kinder hier haben.“ Da nehme das Personal den Mehraufwand gerne in Kauf, sagt Rupprecht. Aktuell gibt es neun Testplätze in der „Teststraße“. Wartezeiten würden so entfallen und im Notfall könne die Teststraße erweitert werden.

Die Kritik, Eltern müssten nun noch länger warten und würden dadurch später zur Arbeit kommen, habe sich nicht bestätigt. „Die Wartezeit war ein großes Thema im Elternbeirat“, erzählt Buhl. Doch schnell stellte sich heraus, dass die Zweifel unbegründet seien. Schlangen würden sich nicht bilden und nach 15 Minuten sei das Ergebnis da. Und für Buhl das Wichtigste: „Mein Sohn hat keine Angst mehr vor den Tests. Er freut sich sogar, weil seine Kumpels mit dabei sind.“

Die Hälfte der Kinder werden vor Ort in Sonthofen getestet

Etwa 50 bis 60 Kinder werden so montags, mittwochs und freitags getestet. Das entspreche etwa der Hälfte der Kinder. „Der Rest legt uns tagesaktuelle Ergebnisse von offiziellen Teststellen vor“, sagt Rupprecht. Einen positiven Fall habe es im Kindergarten Nord bereits gegeben. „Da die Kinder aber untereinander während des Testens keinen Kontakt haben, konnten wir so die Infektionskette sofort unterbrechen.“

Für die Erzieherinnen sei die Mitarbeit der Eltern und Kinder wichtig. Rupprecht sagt: „Da können wir uns nur bedanken, weil das Verständnis und die Unterstützung da sind. Das hilft uns enorm.“

