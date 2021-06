Kindergarten und Krippe für Langenwang

Für 2,1 Millionen Euro baut die Gemeinde das ehemalige Haus des Gastes um, hofft aber auf hohe staatliche Zuschüsse. Im Dachgeschoss ensteht eine Wohnung.

Früher war das Gebäude neben der Kapelle in Langenwang die Dorfschule. Jetzt kehren die Kinder in das ehemalige Haus des Gastes zurück. Für 2,1 Millionen Euro baut die Gemeinde das Gebäude um: Zwei Kindergartengruppen im Erdgeschoss und eine Krippe im ersten Stock sollen dort entstehen. „Es ist ein reizvoller Gedanke, an der Stelle mitten in Langenwang zu bauen“, sagte Bürgermeister Bruno Sauter. Auch eine Wohnung im Dachgeschoss, sowie ein Raum für die Schützen sollen im Haus Platz finden. Die öffentliche Toilette wird saniert. Einstimmig gaben die Mitglieder des Fischinger Gemeinderates jetzt grünes Licht für die Kita-Pläne. (Lesen Sie auch: Fischen muss Investitionen verschieben)