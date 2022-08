Beratung und Hilfe für Familien in allen Lebenslagen

Der Kinderschutzbund Immenstadt bietet Eltern mit ihren Kindern in seinem Familienzentrum jede Menge Angebote.

01.08.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Der Kinderschutzbund Immenstadt mit seinem Familienzentrum hat sich mittlerweile zu einer Einrichtung entwickelt, deren soziale Angebote für viele Eltern und Kinder nicht mehr wegzudenken sind: Vorsitzende Monika Kohler stellte im Sozialausschuss des Stadtrats die Arbeit vor. Die Stadträte waren beeindruckt.

Kohler wurde vor kurzem für weitere drei Jahre wiedergewählt. Gemeinsam mit der Mitgründerin Edeltraut Wagner präsentierte sie den Ortsverband. Neun Mitglieder hatten 1979 den Verein in Immenstadt gegründet. Heute gibt es 235 Mitglieder und davon 50 im aktiven Einsatz. Die Aktiven leisten im Jahr etwa 6000 Helferstunden: Zehn Mitglieder im Vorstand, 18 als Familienpaten, zehn Hausaufgabenhelfer, sechs teilen sich den Bürodienst sowie fünf „Hausmeister“, die für alles Praktische zuständig sind.

Kinderschutzbund Immenstadt: Beratung und Kurse in professioneller Hand

„Rund 160 Familien mit 250 Erwachsenen und 300 Kindern wenden sich jährlich an uns“, erklärte Kohler. Der Verein setzt im Jahr 200.000 bis 250.000 Euro um, davon 140.000 Euro für feste Personalkosten. Hinzu kämen Ausgaben für Honorarkräfte und fürs Gebäude. Sitz des Kinderschutzbunds und das Familienzentrum ist die Mittagstraße 6, wo die Stadt dem Verein das Erdgeschoss und den ersten Stock überlässt. Finanziert wird das Angebot durch den Landkreis und die Stadt sowie zu einem großen Teil durch Spenden.

In der Mittagsstraße sitzen auch die beiden hauptamtlichen Kräfte: die Sozialpädagogin Irmgard Dittrich und die Familien- und Paartherapeutin Renate Müller. Hinzu kommen als weitere Fachkräfte ein Supervisor, zwölf Elternkurs-Leiterinnen sowie zwei Erzieherinnen und zwei Sozialpädagoginnen.

Zwar wird die Leitung des Vereins von Ehrenamtlichen getragen, doch die Beratung und die Kurse sind in professioneller Hand. Im vergangenen Jahr wurden 31 Elternkurse „Starke Eltern – Starke Kinder“ durchgeführt. Beratung und Begleitung von Familien mit Kindern jeden Alters in schwierigen Lebenslagen sieht der Verein als seine Hauptaufgabe an, erläuterte Kohler. So bietet der Kinderschutzbund systemisch orientierte Beratung oder Familientherapie bei Fragen zu familiären Konflikten, Erziehung, Gewalt oder sexuellem Missbrauch an.

Lesen Sie auch

Stadt Buchloe erhöht Zuschüsse für die Musikschule Sport- und Kulturförderung in Buchloe

Aber auch bei einfache Krisen im Alltag hilft das Familienzentrum. So unterstützen ausgebildete Familienpaten regelmäßig Eltern, wenn sie beispielsweise krank sind oder als Alleinerziehende überfordert. Ein weiteres Angebot des Familienzentrums ist das Umgangscafé. Dort gibt es die Möglichkeit für Eltern in Trennung oder Scheidung, die jetzt weiter weg leben, ihre Kinder zu treffen. Seit April wird zudem jeden Donnerstag ein Familiencafé für ukrainische Eltern, Großeltern und Kinder ermöglicht.

Lesen Sie auch: Geflüchtete in Oberstaufener Fußballschule - Ihr größter Wunsch: Zurück in die Heimat

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".