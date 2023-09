Kino in immenstadt zeigt Dokus über außergewöhnliche Menschen

Anlässlich der Dokumentarfilmtage zeigt das Union-Filmtheater in Immenstadt Beiträge über beispielhaftes Engagement, aber auch über deprimierende Perspektiven.

10.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Filme zu außergewöhnlichen Menschen, zu Inklusion, zum Anderssein sind in Bayern bei den bundesweiten Dokumentarfilmtagen „Lets Dok 2023“ zu sehen. Vom 11. bis 17. September stehen in den Kinos von Immenstadt und Marktoberdorf elf Filmvorführungen mit Filmgesprächen auf dem Programm.

Anschließend Filmgespräche

Im Union-Filmtheater Immenstadt sind am Montag, 11. September, und am Mittwoch, 13. September (jeweils 18.45 Uhr) „Bildungsgang“ sowie am Dienstag, 12. September, 18.45 Uhr, und Samstag, 16. September, 16 Uhr, „Heaven Can Wait – Wir leben jetzt“ jeweils mit anschließenden Filmgesprächen zu sehen. Am Freitag, 15. September, 18.45 Uhr (in Anwesenheit des Regisseurs Bertram Verhaag) und Sonntag, 17. September, 16 Uhr, werden „Der Bauer und sein Prinz“, am Donnerstag, 14. September, 18.45 Uhr, „Zwischensaison“, gezeigt. Zu „Zwischensaison“ kommt Regisseurin Tina Tripp. Zu „Heaven Can Wait“ singt ein Chor.

In der Filmburg in Marktoberdorf stehen am 12. und 14. September „Ein Himmel voller Bienen“ sowie am 11. und 12. September „Schafstage“ auf dem Programm. Zu „Schafstage“ kommen am 11. September um 20 Uhr die Regisseure Walter Steffen und Klaus-Peter Hütt zum Filmgespräch.

Ökologischer Landbau

„Der Bauer und sein Prinz“ von Bertram Verhaag beleuchtet das Engagement von König Charles III. für den ökologischen Landbau. „Heaven Can Wait – Wir leben jetzt“ von Sven Halfar stellt einen Ü-70-Chor vor und erzählt von den Höhen und Tiefen, die die Mitglieder gemeinsam durchlebt haben, bis der Chor zu dem geworden ist, was er heute ist: ein zweites Zuhause. „Bildungsgang“ von Simon Mariam Hoffmann ist eine dokumentarische Reflexion junger Menschen in der Bildungskrise. „Zwischensaison“ von Tina Tripp befasst sich mit den deprimierenden Perspektiven von Jugendlichen in Ostvorpommern.

Kino Doku "Der Bauer und sein Prinz", Dokumentarfilm von Bertram Verhaag, Union-Filmtheater Immenstadt

„Ein Himmel voller Bienen“ von Vanessa Weber von Schmoller zeigt Menschen, die sich mit großem Einsatz für Bienen stark machen, um das Artensterben aufzuhalten. „Schafstage“ von Klaus-Peter Hütt und Walter Steffen begleitet die Schafhalter im Karwendelgebirge im Zyklus der Jahreszeiten.

Regisseur stammt aus Oberstdorf

„Lets Dok“ wurde 2020 von der AG Dok, dem Verband der deutschen Dokumentarfilmer, initiiert. Seit 2022 werden die Dokumentarfilmtage vom „Verein zur Förderung der Dokumentarfilmkultur“ und in Bayern weiterhin vom Sprecher der AG Dok Bayern, Stephan Bleek, und von dem aus Oberstdorf stammenden Filmemacher Walter Steffen über die zb Media organisiert. Bundesweit stehen in diesem Jahr von Usedom bis Immenstadt rund 330 Dokumentarfilmvorführungen auf dem Programm. (pm/kls)

www.union-filmtheater.de