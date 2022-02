Das gibt es in der Wanderausstellung in Bad Hindelang für Kinder zu sehen

Familien mit Kindern können sich bei der Wanderausstellung „Himmelwärts wachsen“ in Bad Hindelang und Fischen kreativ mit dem Glauben auseinandersetzen.

Die Wanderausstellung der Ehe- und Familienseelsorge des Bistums Augsburg „Himmelwärts wachsen – Perspektiven für kleine und große Gottessucher“ bietet an acht Stationen die Möglichkeit, sich kreativ mit dem Glauben auseinanderzusetzen. Gerade für Familien mit Kindern im Kommunion- oder Firmalter finden sich Ansätze, miteinander ins Gespräch zu kommen, erklärt Gemeindereferentin Julia Dorille. Sie hat die Ausstellung in ihre katholische Pfarreiengemeinschaft (PG) nach Bad Hindelang geholt und gibt sie in dieser Woche an ihre Kollegin Stefanie Schiegg-Häberle nach Fischen in die PG Hörnerdörfer weiter.

Acht Stationen im Bad Hindelanger Pfarrsaal aufgebaut

Die acht Stationen, die im Pfarrsaal von St. Johannes Baptist aufgebaut sind, tragen die Überschriften: „Das Mehr entdecken“, „Ich habe dich bei deinem Namen genannt“, „Eine gute Tradition“, „Komm wir feiern den Tag“, „Gottes Segen kommt uns entgegen auf allen Wegen“, „Die Bibel – ein für Buch für dich und mich“, „Höre“, „Die Welt entdecken“.

„Von der Diözese werden für die Ausstellung viele Materialien mitgeliefert, doch bei manchen Angeboten fehlte mir etwas“, erklärt Dorille. Aus dem Grund hat sie einige Stationen um Hinweise oder Erläuterungen ergänzt und weiteres Bastelmaterial hinzugefügt. Sie habe in der Gemeinde speziell Familien mit Kommunionkindern oder auch mit Firmlingen angesprochen. „Jede Gruppe konnte in den vergangenen zwei Wochen einen Zeitraum von eineinhalb Stunden reservieren“, erläutert die Gemeindereferentin. Häufig seien Eltern aber auch Großeltern mit den Mädchen und Jungen gekommen.

Enkel erklärt seiner Oma: "Ich möchte Jesus malen"

Die Gespräche im Pfarrsaal verlaufen nach der Begrüßung durch Dorille an diesem Nachmittag ruhig. So erklärt Linus seiner Oma Burgi: „Ich möchte Jesus malen.“ Und die Großmutter fragt ihren Enkel, wie er sich denn Jesus vorstelle. Das fertige Bild zeigt später eine leuchtende Sonne und die Weltkugel – so blickt Jesus in Linus’ Vorstellung auf die Menschen hinunter.

Beim Gestalten einer Familienkerze erklärt die neunjährige Lara, die mit ihrem Vater Michael in den Saal der Pfarrei St. Johannes Baptist gekommen ist, die Dekoration: Vier ineinandergreifende Puzzleteile stehen für die einzelnen Familienmitglieder, die gut zusammenhalten. Der Schutzengel soll auf sie alle aufpassen, fährt sie fort.

Ein Sonntag mit Eis essen

Mit ihrer Oma und ihrer Mutter Barbara und Helene sind der siebenjährige Seraphin und der neunjährige Linus gekommen. Sie schreiben an der Station „Komm wir feiern den Tag“ auf farbige Zettel, was sie gern am Sonntag tun, was den Sonntag zu einem besonderen Tag macht. So steht beispielsweise „Eis essen“ ganz groß auf dem Plan der Kinder.

Die Gemeindereferentinnen Dorille und Schiegg-Häberle halten die Wanderausstellung für ein gutes Angebot innerhalb der Familienpastoral. Die Vorbereitung der Kinder auf die Sakramente der Kommunion und Firmung sei durch die Pandemie-Einschränkungen der vergangenen beiden Jahre nicht leicht gewesen. Dieses Angebot bringe Abwechslung und Anregungen in die Familien, meinen sie.

