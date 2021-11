Kirche gedenkt Priestern und Mitarbeiterinnen:  „Der Tod hat nicht das letzte Wort“

Requiem für verstorbene Priester, Diakone und Mitarbeiter des Dekanats Sonthofen

Ein Requiem zu Ehren der verstorbenen Priester sowie der verstorbenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dekanats Sonthofen fand am Kapiteljahrtag in Oberstdorf statt. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst von Christof Krippendorf an der Orgel.

Nach der Begrüßung durch den gastgebenden Pfarrer und Prodekan Maurus Bernhard Mayer hieß Dekan Karl-Bert Matthias rund 20 Priester und Diakone, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pfarreiengemeinschaften (PG) sowie die Gläubigen in der Pfarrkirche St. Johann Baptist willkommen.

Seelsorge in einer schwierigen Zeit

In dieser schwierigen Zeit der Pandemie sei es für die Seelsorger besonders wichtig, ihre Herzen zu öffnen für die ihnen anvertrauten Gemeinden. Als Zeichen der Hoffnung in dunklen Zeiten habe man im Oktober das „Corona-Licht der Hoffnung“ durch das Dekanat getragen, um zu zeigen: „Der Tod hat nicht das letzte Wort“, sagte Dekan Matthias.

In seiner Predigt ging der leitende Pfarrer der PG Sonthofen Josef Kühn auf Jesus als Brücke zwischen Leben und Tod ein. Zunächst schilderte er die Geschichte von Orpheus, der seine Frau Eurydike aus der Unterwelt befreien wollte. Weil er sich dabei aber verbotenerweise nach ihr umdrehte, blieben beide dort gefangen. In den Katakomben von Rom, in denen in der Antike die Toten bestattet wurden, gebe es eine Darstellung Christi als Orpheus. Doch im Gegensatz zu Orpheus schaue dieser Christus nicht zurück, sondern er führe die Menschen ins ewige Leben, erklärte der Priester.

"November konfrontiert uns mit Vergänglichkeit"

In der dunklen Jahreszeit, die im November beginne, würden die Gläubigen ihrer Toten gedenken. „Der November konfrontiert uns mit der Vergänglichkeit“, sagte Kühn. Seit mittlerweile 20 Monaten müssten alle mit den Einschränkungen durch Corona leben, fuhr er fort. „Auch bei uns ist November. Hier ist nicht das Paradies“, stellte Kühn fest. Alle hofften auf das Frühjahr, auf ein Ende der Maßnahmen, fuhr der Seelsorger fort.

An der Schwelle des Todes fragten sich viele Gläubige: „Was kommt dann?“ Kein Gestorbener könne zurückkommen, der Tod sei endgültig, heiße es. „Doch da muss noch mehr sein“, meinte Kühn. Die gute Nachricht, dass Jesus lebt, habe alles verändert. „Denn Jesus schafft es, uns aus dem Tod in das Licht des Lebens zu führen“, erinnerte er. „Jesus ist die Brücke, die uns hinüberführt.“

Namen der verstorbenen Priester und Pfarrhausfrauen verlesen

Bei dem Requiem wurden die Namen der verstorbenen Priester und Pfarrhausfrauen verlesen, und es wurde der zahlreichen pastoralen Mitarbeiter gedacht. Anschließend fand in der Kirche ein kurzer Austausch als Ersatz für die Dekanatskonferenz statt. Neben Regularien stand unter anderem die Planung für das kommende Jahr auf der Tagesordnung. Die Coronasituation sei für alle nicht leicht, betonte Dekan Matthias und bedankte sich bei den in der Seelsorge tätigen Mitarbeiterinnen für ihr Engagement.

